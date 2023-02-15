「懸浮」配戴設計不怕不舒服！Sony Float Run頸掛耳機登場

透過Sony內部新創催生的Float Run開放式頸掛耳機 (WI-OE610)，本身採特殊懸浮配戴使用方式，避免使用者長期配戴會有不舒服感受的情況。

Float Run開放式頸掛耳機依然會透過耳背作為支撐，但耳機本體並不會直接放進使用者耳內，因此能降低使用者配戴時的異物感，或是產生聽診器效應，以及骨傳導耳機伴隨的震動感。

聲音部分則採用16mm發聲單體，並且配合「懸掛」耳邊的使用方式，讓使用者能有更自然的聲音聆聽效果，同時也能讓使用者同時聽見外部環境聲音。但由於是透過「懸掛」播放，因此在室內環境使用情況下，使用者身邊的人多少也會聽到播放聲音，不過在戶外運動使用時產生影響就會相對較小。

由於本身也採用頸掛形式設計，因此在不需要使用時候，使用者也能將Float Run開放式頸掛耳機暫時懸掛在頸肩上。而跟其他針對運動需求打造的頸掛耳機一樣，Float Run開放式頸掛耳機同樣在機身加上播放控制按鍵，以及IPX4等級防水設計。

Float Run開放式頸掛耳機本身僅33公克重，透過藍牙5.0技術連接手機等播放裝置，電池最長續航時間可達10小時，並且透過USB-C進行充電，在10分鐘內即可充入可使用1小時左右的電力。

Sony將從即日起在台開放銷售Float Run開放式頸掛耳機，建議售價為新台幣3990元，在3月19日以前購買，並且在Sony官網完成產品註冊，即可加贈迪卡儂300元數位商品券。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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