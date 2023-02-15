「懸浮」配戴設計不怕不舒服！Sony Float Run頸掛耳機登場
透過Sony內部新創催生的Float Run開放式頸掛耳機 (WI-OE610)，本身採特殊懸浮配戴使用方式，避免使用者長期配戴會有不舒服感受的情況。
Float Run開放式頸掛耳機依然會透過耳背作為支撐，但耳機本體並不會直接放進使用者耳內，因此能降低使用者配戴時的異物感，或是產生聽診器效應，以及骨傳導耳機伴隨的震動感。
聲音部分則採用16mm發聲單體，並且配合「懸掛」耳邊的使用方式，讓使用者能有更自然的聲音聆聽效果，同時也能讓使用者同時聽見外部環境聲音。但由於是透過「懸掛」播放，因此在室內環境使用情況下，使用者身邊的人多少也會聽到播放聲音，不過在戶外運動使用時產生影響就會相對較小。
由於本身也採用頸掛形式設計，因此在不需要使用時候，使用者也能將Float Run開放式頸掛耳機暫時懸掛在頸肩上。而跟其他針對運動需求打造的頸掛耳機一樣，Float Run開放式頸掛耳機同樣在機身加上播放控制按鍵，以及IPX4等級防水設計。
Float Run開放式頸掛耳機本身僅33公克重，透過藍牙5.0技術連接手機等播放裝置，電池最長續航時間可達10小時，並且透過USB-C進行充電，在10分鐘內即可充入可使用1小時左右的電力。
Sony將從即日起在台開放銷售Float Run開放式頸掛耳機，建議售價為新台幣3990元，在3月19日以前購買，並且在Sony官網完成產品註冊，即可加贈迪卡儂300元數位商品券。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言