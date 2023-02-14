快訊

印度「抱牛節」：對抗西洋情人節的民族狂熱

今天西洋情人節 命理師：謹記十大華人送禮禁忌

獨／王金平批「促成郭柯配」亂講 稱：沒有一定支持誰

Corsair推出HS65與HS55兩款無線耳機 對應更輕盈重量、個人化音質輸出

聯合新聞網／ 楊又肇
▲HS65
▲HS65

Corsair宣布推出HS65與HS55兩款耳機，前者採無線雙模設計，後者同樣採無線連接設計，同時重量僅266公克。

HS65無線耳機提供2.4GHz或藍牙方式連接，因此可用於多款裝置上，同時本身搭載Sonarworks SoundID聲音技術，藉此對應個人化高音質聲音輸出表現，機身則提供黑、白兩款配色。

配合Corsair iCUE軟體，可以透過快速設定確認個人偏好聲音聆聽感受，藉此建立個人化音質輸出，另外也能在PC與Mac機種使用Dolby Audio 7.1環繞音效，並且可透過全向麥克風進行收音。

至於電池續航最長可對應24小時，耳機本身則採用堅固的鋁結構設計，以及網狀格柵耳罩，搭配著人造皮革記憶海綿耳墊對應舒適配戴感受，重量為275公克。

▲HS65
▲HS65

▲HS65
▲HS65

此次同步推出的HS55無線耳機，重量更縮減為266公克，同樣提供低延遲的2.4GHz無線傳輸規格，但少了藍牙連接功能，依然支援Dolby Audio 7.1環繞音效與更長的電池續航使用時間。

▲HS55
▲HS55

兩款耳機均從即日起透過Corsair全球合作通路與線上商店銷售，並且提供2年保修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

電動車不斷降價 今年內價格可望與一般汽車競爭

傳福特將與中國新能源科技合作 預計在美國密西根州生產電動車電池

講到館長就火大 吳宗憲連這件事也嗆：要捐來比啊

小猩猩化身推草機「機械式小碎步」超像電動玩具 網笑：是不是有裝電池？

相關新聞

Corsair推出HS65與HS55兩款無線耳機 對應更輕盈重量、個人化音質輸出

Corsair宣布推出HS65與HS55兩款耳機，前者採無線雙模設計，後者同樣採無線連接設計，同時重量僅266公克。

蘋果孵M3版新款iMac 傳有望在下半年推出

彭博新聞記者Mark Gurman稍早於其「Power On」專欄表示，搭載M3處理器的新款iMac預計會在今年下半年推出。

國外網站Game Boy價格翻倍 網友：比手遊耐玩

智慧型手機發明後，電玩掌機市場久久未有新作，除了Switch，手遊市場仍較為大眾。有網友近期到Ebay查詢Game Boy主機價格，發現售價較以往翻倍，令他相當震驚，貼文一出後，引來不少網友留言，有網友曝，當年的Game Boy售價約1000至3000元，但是相當耐玩，遊戲種類又多，許多人為了情懷都會收購。

蘋果HomePod 2和舊款差在哪？神人拆解後意外發現這1「關鍵差異」

蘋果（Apple）於1月18日推出HomePod的第二代（HomePod 2），其造型與第一代相似，但標榜其更進階的音響技術、空間感測技術感應使用者位置、溫濕度計功能與更智慧的Siri智慧助理功能等，以吸引消費者購買，而近期有網站試圖拆解其內部玄機，發現其中與第一代的「關鍵差異」。

你是真果粉嗎？Apple「這產品」最不受青睞！僅5成用戶購入

許多果粉都相當喜愛「蘋果生態系」帶來的便利，因此除了購買iPhone之外，可能也會添購其他蘋果（Apple）產品，而其中哪些產品受歡迎，哪些較不受青睞呢？

航空公司掛保證「行李很安全」？她用蘋果AirTag嚇壞「行李在陌生人家裡」

許多民眾都會使用蘋果（Apple）的AirTag追蹤身邊物品，近日有人將AirTag定位自己的行李，發現她離奇消失的行李箱竟去了「陌生人的公寓內」，還曾去過「麥當勞」跟「購物中心」等，她決定將這段經歷PO出，航空公司還希望請她「冷靜」，最後過了4天才拿回行李，但航空公司仍未解釋原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦