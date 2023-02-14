Corsair推出HS65與HS55兩款無線耳機 對應更輕盈重量、個人化音質輸出

Corsair宣布推出HS65與HS55兩款耳機，前者採無線雙模設計，後者同樣採無線連接設計，同時重量僅266公克。

HS65無線耳機提供2.4GHz或藍牙方式連接，因此可用於多款裝置上，同時本身搭載Sonarworks SoundID聲音技術，藉此對應個人化高音質聲音輸出表現，機身則提供黑、白兩款配色。

配合Corsair iCUE軟體，可以透過快速設定確認個人偏好聲音聆聽感受，藉此建立個人化音質輸出，另外也能在PC與Mac機種使用Dolby Audio 7.1環繞音效，並且可透過全向麥克風進行收音。

至於電池續航最長可對應24小時，耳機本身則採用堅固的鋁結構設計，以及網狀格柵耳罩，搭配著人造皮革記憶海綿耳墊對應舒適配戴感受，重量為275公克。

▲HS65

▲HS65

此次同步推出的HS55無線耳機，重量更縮減為266公克，同樣提供低延遲的2.4GHz無線傳輸規格，但少了藍牙連接功能，依然支援Dolby Audio 7.1環繞音效與更長的電池續航使用時間。

▲HS55

兩款耳機均從即日起透過Corsair全球合作通路與線上商店銷售，並且提供2年保修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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