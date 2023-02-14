蘋果孵M3版新款iMac 傳有望在下半年推出

彭博新聞記者Mark Gurman稍早於其「Power On」專欄表示，搭載M3處理器的新款iMac預計會在今年下半年推出。

在此之前，蘋果已經在2021年春季推出搭載M1處理器的iMac，但後續並未更新搭載M2處理器款式，同時也未像市場傳聞推出螢幕尺寸更大規格，更未跟進推出搭載M2處理器款式。

Mark Gurman去年便透露蘋果可能直接推出搭載M3處理器款式的iMac，而稍早更說明此款機種將在今年下半年推出，不會選在上半年的春季發表會公布。

不過，隨著蘋果日前接連揭曉新款換上M2 Pro、M2 Max處理器的14吋與16吋MacBook Pro，以及換上M2、M2 Pro處理器的新款Mac Mini，另外也宣布推出加入支援Matter規範的第2代HomePod，若換上M3處理器的iMac確定會在下半年才公布，預期蘋果將在接下來的春季發表會著重說明傳聞中的虛擬視覺頭戴裝置，並且準備在WWDC 2023期間公布重點開發工具資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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