國外網站Game Boy價格翻倍 網友：比手遊耐玩
智慧型手機發明後，電玩掌機市場久久未有新作，除了Switch，手遊市場仍較為大眾。有網友近期到Ebay查詢Game Boy主機價格，發現售價較以往翻倍，令他相當震驚，貼文一出後，引來不少網友留言，有網友曝，當年的Game Boy售價約1000至3000元，但是相當耐玩，遊戲種類又多，許多人為了情懷都會收購。
原PO近期在PTT發文，他表示，國外網購平台Ebay販售的Game Boy都要台幣4000至6000元，若把一台全新的PS5存放20年，是否會變成古董，價格翻倍，好奇網友當初買Game Boy花了多少錢。
不少網友回憶，「1500左右，1996」、「那時候的2000差不多等於現在的4000了」、「黑白薄機1200，當時一個月零用錢200塊，偷偷存錢偷偷買這台」、「1000多，還是我纏著我媽媽給我買的」、「GB沒半塊卡帶是原版的 ，不過因為這樣所以便宜」、「1992年，小賣店3000元。永遠忘不了這個價錢，因為我只有1000元買不起」。
有網友也說，「花五千買童年有什麼問題嗎 至少比手遊耐玩」、「小時候的遊戲都比較單純，現在小孩可能無法體會了」、「哭了 回憶無價」、「懷念那個靠外盒想像遊戲內容的純真年代」、「沒有漲的離譜阿」、「PS5都炒第一手的，而且玩家幾乎很重畫質，我看是都不會玩以前主機」。
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