你是真果粉嗎？Apple「這產品」最不受青睞！僅5成用戶購入

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聯合新聞網／ 綜合報導
Apple用戶中最不受歡迎的產品是什麼？根據CIRP調查，僅有5成用戶購入Mac系列，為該項調查中最少人擁有的Apple設備。路透
Apple用戶中最不受歡迎的產品是什麼？根據CIRP調查，僅有5成用戶購入Mac系列，為該項調查中最少人擁有的Apple設備。路透

許多果粉都相當喜愛「蘋果生態系」帶來的便利，因此除了購買iPhone之外，可能也會添購其他蘋果（Apple）產品，而其中哪些產品受歡迎，哪些較不受青睞呢？根據「CIRP」調查，Apple用戶中近9成使用者擁有iPhone，而最不受歡迎的產品則是Mac系列，僅有50%用戶擁有。

根據《9To5Mac》彙整，Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)調查所有Apple用戶平均擁有的Apple設備，其中88%的人擁有iPhone ，而第二名則由iPad奪下，有73%的用戶擁有，第三名則是58%的Apple Watch，第四名才是Mac系列產品，佔50%。從數據其中可以看出iPad相當受到歡迎，而Mac系列則僅佔50%。

根據CIRP調查，Apple使用者中近9成用戶擁有iPhone，而僅有5成用戶擁有Mac系列。翻攝9To5Mac
根據CIRP調查，Apple使用者中近9成用戶擁有iPhone，而僅有5成用戶擁有Mac系列。翻攝9To5Mac

另外，CIRP也調查Apple用戶平均擁有多少種Apple產品，擁有4種佔了30%，3種則是27%，2種的則為24%，亦即超過八成的用戶有至少2個以上的Apple產品，可見「蘋果生態系」確實擁有強大吸引力。

根據CIRP調查，Apple平均超過8成用戶至少擁有2台設備。而僅擁有1台設備的人當中，有6成的人是購買iPhone。翻攝9To5Mac
根據CIRP調查，Apple平均超過8成用戶至少擁有2台設備。而僅擁有1台設備的人當中，有6成的人是購買iPhone。翻攝9To5Mac

其中「只擁有一種產品」的用戶僅佔不到20%。而僅擁有一種的用戶中，所持有的Apple設備近6成為iPhone，顯示iPhone仍是Apple中最受歡迎的產品，而幾乎沒有人單獨購買Apple Watch，因其明顯需要與iPhone協作才能發揮它所有功能。

Apple最新的財報也反應了CIRP調查的真實性，該財報顯示iPhone在2023年第一季得到約1.9兆新台幣（657.8億美元）的收入，而iPad 的收入約為2827億新台幣（94億美元），超過了Mac的2328億新台幣（77.4 億美元）。

而Apple並沒有公佈Apple Watch的具體收入。然而，蘋果的可穿戴設備、家居和配件等類別亦達到了約4054億新台幣（134.8億美元），根據財報公佈，Apple的總收入達到了約3.5兆新台幣（1171.5億美元）。

蘋果 Apple iPhone iPad MacBook

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