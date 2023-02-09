國際版OnePlus 11、真無線耳機OnePlus Buds Pro 2，伴隨OnePlus Pad一同推出
今年1月在中國市場正式揭曉的OnePlus 11旗艦手機，目前隨著真無線耳機OnePlus Buds Pro 2，以及品牌首款平板裝置OnePlus Pad一同亮相。
國際版OnePlus 11、真無線耳機OnePlus Buds Pro 2
國際版OnePlus 11同樣採用6.7吋、2K解析度的雙側曲面螢幕，本身採用三星E4等級AMOLED顯示面板，並且搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，搭配LPDDR5記憶體與UFS 4.0儲存元件，電池容量則是5000mAh，支援100W有線快充，機身則區分黑色與綠色款式，並且採用相當具有識別度的外觀設計。
相機方面，則是搭載1600萬畫素視訊鏡頭，並且搭載5000萬畫素、Sony IMX890感光元件及光學防震的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX581感光元件設計的超廣角鏡頭，另外還包含一組3200萬畫素、Sony IMX709 RGBW感光元件設計的2倍人像鏡頭，同時相機系統也由哈蘇 (Hasselblad)團隊參與調整。
另外，OnePlus 11也確定再次加回先前從OnePlus 10T取消的靜音撥桿開關，方便使用者能更直覺地關閉手機聲音。
國際版OnePlus 11將從即日起開放預購，8GB記憶體與128GB儲存容量版本建議售價為699美元或849歐元，而16GB記憶體與256GB儲存容量版本建議售價則是799美元或919歐元，將會在2月16日正式銷售。
配合國際版OnePlus 11推出，若完成預購將加贈Bang & Olufsen A1第二代藍牙音箱，並且提供高達350歐元的舊換新折抵優惠，在OnePlus官網消費超過1000歐元更提供100歐元折扣。
而由Dynaudio負責調音的真無線耳機OnePlus Buds Pro 2，則可對應48dB噪音主動消除，以及54毫秒延遲表現，甚至也支援杜比全景聲空間音訊，建議售價則是179美元，同樣會在2月16日正式開賣。
OnePlus首款平板同步推出
OnePlus在此次活動上也正式揭曉品牌首款平板OnePlus Pad，本身採11.6吋、88%顯示佔比LCD螢幕，並且採特殊7:5顯示比例設計，支援144Hz畫面更新率，本身則採用可對應14.5小時的9510mAh電池容量，支援67W有線快充。
處理器規格則採用聯發科天璣9000，配置12GB記憶體，分別搭載800萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機鏡頭，作業系統則採用Android 13與OxygenOS 13.1客製化操作介面。
不過，OnePlus此次並未透露OnePlus Pad具體售價與上市資訊，但預計會在後續對外公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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