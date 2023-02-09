航空公司掛保證「行李很安全」？她用蘋果AirTag嚇壞「行李在陌生人家裡」

許多民眾都會使用蘋果（Apple）的AirTag追蹤身邊物品，近日有人將AirTag定位自己的行李，發現她離奇消失的行李箱竟去了「陌生人的公寓內」，還曾去過「麥當勞」跟「購物中心」等，她決定將這段經歷PO出，航空公司還希望請她「冷靜」，最後過了4天才拿回行李，但航空公司仍未解釋原因。

根據《CNN》報導，一名女子在旅行前，閱讀了旅行相關注意事項，因此決定在行李中放置Apple的AirTag，以便在行李不見時能順利尋獲。她2022年12月29日在抵達華盛頓國家機場後，透過原本搭乘的美聯航App發現行李沒有送達，然而航空公司向她保證知道行李的行蹤，並表示會在隔天交付行李。

到了2023年1月1日，該位女子等待了4天仍無消無息，她每天傳訊息試圖聯繫美聯航，但電話候位時間過久，始終沒有成功，後來透過App確認，航空公司仍再三保證他的行李很安全，並會在當晚交付，不過仍事與願違。

女子後來開啟AirTag，發現在30日晚間8點時，行李已經在離她幾英里遠的公寓大樓中，但接著她又看見了行李去麥當勞，後來又去了郊區的購物中心兩次。女子之後將定位資訊截圖PO上推特，引起軒然大波，但美聯航仍回應他的行李在行李配送中心，並呼籲他「冷靜」（Calm down）。

女子透過AirTag找到自己失蹤行李的下落，引起網路軒然大波。翻攝推特

Anyone wondering why I felt compelled to take this to social media, check out my most recent chat with one of their support reps through the @united app: pic.twitter.com/hxUu3jQaxj — valerie szybala. (@vszyb) 2023年1月2日

女子後來相當擔憂，於是直接跑去AirTag所在的公寓內，雖然她沒有尋獲自己的行李箱，但她卻找到另外兩個有行李條的行李，已經完全被打開清空，並放置在垃圾桶旁邊。女子後來透過行李條聯繫到行李的主人，並發電子郵件提醒，但沒有任何回覆。這件事讓女子更加擔心，因此決定報警，但警察卻表示他們無法幫上忙，因而作罷。

女子甚至前往自己失蹤行李定位所在的大樓，並找到其他不屬於自己的行李箱。翻攝推特

最後女子終於收到一位快遞員的訊息，後來與該名女子相會，行李外觀良好，裡面的物品也似乎沒有受損，但該名快遞員乘坐的並非公務車，也沒有穿著任何制服，讓她覺得相當詭異。

美聯航則表示，目前正在調查這次服務的疏失，並坦承這次協助行李運送的廠商服務並不符合標準。女子也強調，如果這次自己沒有使用AirTag追蹤，並在社群媒體上發文引起關注，至今可能還不會拿到自己的行李。

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