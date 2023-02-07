最輕盈的電競滑鼠！Razer Viper Mini Signature Edition鏤空感僅49公克
Razer在2020年針對小手掌玩家，或是特殊抓握操作需求推出小尺寸電競滑鼠Viper Mini之後，稍早宣布推出標榜至今為止最輕盈的電競滑鼠Viper Mini Signature Edition。
Viper Mini Signature Edition重量僅有49公克，相較Viper Mini重量達61公克明顯又降低不少。而重量降低高達16%幅度的主因，在於採用鏤空設計，同時採用標榜更堅固、更輕盈的鎂合金材質打造，讓整體重量偷輕許多。
硬體規格方面，Viper Mini Signature Edition採用Focus Pro 30K光學感測元件、對應高達30000 DPI解析度、最快操作速度可達每秒輸入750次，加速度則可達70G。
另外則配置5組可編程按鍵，以及第3代光學滑鼠按鍵軸，約可承受高達9000萬次點擊，滑鼠腳則採用100% PTFE材質設計，滑鼠連接同樣採Razer HyperSpeed Wireless技術，或是透過Speedflex USB Type C充電纜線連接使用。
至於電池續航力最長可達60個小時，支援可在90分鐘內將電力充滿的快充技術，而因為滑鼠採鏤空設計，因此並未特別搭載RGB燈效。
建議售價方面，Viper Mini Signature Edition將以新台幣9190元價格銷售，目前僅在Razer官網獨家銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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