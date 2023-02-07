快訊

嘉義市驚傳情殺！女子遭60公分棍棒打死 疑行兇男子逃回桃園「又傳墜樓」

懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

土耳其強震釀超過3400死！ 世衛：死亡人數恐暴增「8倍之多」

最輕盈的電競滑鼠！Razer Viper Mini Signature Edition鏤空感僅49公克

聯合新聞網／ 楊又肇

Razer在2020年針對小手掌玩家，或是特殊抓握操作需求推出小尺寸電競滑鼠Viper Mini之後，稍早宣布推出標榜至今為止最輕盈的電競滑鼠Viper Mini Signature Edition。

Viper Mini Signature Edition重量僅有49公克，相較Viper Mini重量達61公克明顯又降低不少。而重量降低高達16%幅度的主因，在於採用鏤空設計，同時採用標榜更堅固、更輕盈的鎂合金材質打造，讓整體重量偷輕許多。

硬體規格方面，Viper Mini Signature Edition採用Focus Pro 30K光學感測元件、對應高達30000 DPI解析度、最快操作速度可達每秒輸入750次，加速度則可達70G。

另外則配置5組可編程按鍵，以及第3代光學滑鼠按鍵軸，約可承受高達9000萬次點擊，滑鼠腳則採用100% PTFE材質設計，滑鼠連接同樣採Razer HyperSpeed Wireless技術，或是透過Speedflex USB Type C充電纜線連接使用。

至於電池續航力最長可達60個小時，支援可在90分鐘內將電力充滿的快充技術，而因為滑鼠採鏤空設計，因此並未特別搭載RGB燈效。

建議售價方面，Viper Mini Signature Edition將以新台幣9190元價格銷售，目前僅在Razer官網獨家銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台幣

延伸閱讀

EVE Homekit 美型「燈」入儀式感 智能按鍵讓聰明生活彈指即現

Audi又增配備不漲價了！純電休旅e-tron／e-tron Sportback S line Black Edition黑化登場

今年目標供貨穩定！Subaru發表Forester GT Edition運動旗艦版

Mitsubishi發表Outlander 40週年紀念版！但卻晚了兩年才推出？

相關新聞

你用過哪牌平板？蘋果iPad、三星銷量差距曝光 這牌直接下跌近5成

你用過哪一家大廠的平板電腦呢？國外市調公司TechInsights公布最新的平板電腦銷售量狀況，去（2022）年第4季全球出貨量為4420萬台，比2021年同期下降了8%左右，而銷售霸主仍然是蘋果（Apple）和三星（Samsung），並列出兩大廠的銷售量差距。

最輕盈的電競滑鼠！Razer Viper Mini Signature Edition鏤空感僅49公克

Razer在2020年針對小手掌玩家，或是特殊抓握操作需求推出小尺寸電競滑鼠Viper Mini之後，稍早宣布推出標榜至今為止最輕盈的電競滑鼠Viper Mini Signature Edition。

「我肥宅流手汗不敢買」雷蛇超高檔滑鼠「洞洞Fu」驚動網友 價格你沒看錯更嚇人

3C電競產品推陳出新，不管是功能還是外觀都有更多變化。雷蛇（Razer）今推出輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，但其洞洞外型讓不少網友又驚又怕，笑稱「卡垢造型」、「我肥宅流手汗真的不敢買這種的」，網友並驚訝它的價格「到底誰會買」。

影音／Google「棒狀物鍵盤」他真的做出來了！「比電子琴還長」超驚人

你會想用這種鍵盤嗎？Google在2022年10月推出超滑稽的「Gboard棒」，其為165公分的「長型鍵盤」，因其特殊的造型也衍生出如「4手聯彈」、「登山杖」、「捕蟲網」等功能。沒想到近日一名網友竟真的自製出類似Gboard棒的鍵盤，引起許多網友討論。

蘋果喊話別用AirTag追蹤兒童和貓狗 原因全是因為它

蘋果（Apple）公司的 AirTag 藍牙追蹤可以幫忙找東西，也能掌握親友的動向，但蘋果卻不建議使用在小孩和貓狗等寵物上，原因究竟是什麼呢？近日外媒報導或許告訴我們一些端倪。

這次還有筆電！三星Galaxy Book 3亮相 強化Galaxy連動體驗、也有「Ultra」機種

除了公布年度旗艦手機Galaxy S23系列，三星更如先前傳聞揭曉新款Galaxy Book 3系列筆電，其中不僅符合Intel Evo設計，特定機種更採用NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，分別推出Galaxy Book 3 Pro 14、Galaxy Book 3 Pro 16、Galaxy Book 3 Pro 360，以及Galaxy Book 3 Ultra在內機種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。