你用過哪牌平板？蘋果iPad、三星銷量差距曝光 這牌直接下跌近5成
你用過哪一家大廠的平板電腦呢？國外市調公司TechInsights公布最新的平板電腦銷售量狀況，去（2022）年第4季全球出貨量為4420萬台，比2021年同期下降了8%左右，而銷售霸主仍然是蘋果（Apple）和三星（Samsung），並列出兩大廠的銷售量差距。
據外媒報導，市調公司TechInsights日前公布2022年第4季平板電腦銷售狀況，出貨量為4420萬台，比2021年同期下降了8%。前5大銷量排名為蘋果、三星、亞馬遜（amazon）、聯想（Lenovo）和華為（HUAWEI）。
蘋果在2022年第4季出貨量為1810萬台，成長了15%，歸功於iPad 10及M2版的iPad Pro的推出刺激買氣。據了解蘋果平板整年售出6350萬台iPad，市占達到了39%，依舊為平板電腦的銷售霸主。
第2名三星受惠於去年推出Galaxy Tab S8系列帶動平板電腦銷售量，2022年第4季出貨量為770萬、成長5%，一整年估計售出3020萬台，市占為19%，與蘋果銷售相差約3320萬台。
第3名的Amazon的Kindle平板電腦出貨有490萬台、第4名聯想為290萬台、第5名華為則是140萬台，第3至第5名出貨量都是下降，其中以聯想平板衰退最多，比2021年同期下滑了49%，再來是聯想跌21%，其次是亞馬遜少了11%。
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