「我肥宅流手汗不敢買」雷蛇超高檔滑鼠「洞洞Fu」驚動網友 價格你沒看錯更嚇人
3C電競產品推陳出新，不管是功能還是外觀都有更多變化。雷蛇（Razer）今推出輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，但其洞洞外型讓不少網友又驚又怕，笑稱「卡垢造型」、「我肥宅流手汗真的不敢買這種的」，網友並驚訝它的價格「到底誰會買」。
雷蛇（Razer）今推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，附有專屬典藏禮盒，滑鼠重量僅49克、為鎂合金打造，續航力達60小時，可承受9000萬次點擊。
不過該產品在大陸推出的價格為2299人民幣（約台幣1萬125元），台灣官網售價為9190元，驚呆台灣網友，一度誤把人民幣價格看成台幣，直呼「2299台幣還可以理解，2299人民幣是賣誰啊？」、「萬元滑鼠，盤」、「近期賣太好大頭症了嗎」、「可靠度應該OK，坐等跳水。」
除此之外，「Razer Viper Mini Signature Edition」的洞洞外觀與「洞洞大小」也引起不少討論，認為可能會影響握感，被笑稱是「卡垢造型」，「洞的造型怎樣都不太對」、「然後卡了一堆灰塵，手汗難清潔。」、「這個進灰（塵）進蟑螂進水怎辦？」、「已經可以預視到一堆灰塵卡在那些縫隙裡」、「肥宅用幾年就可以把洞填滿？」、「我肥宅流手汗真的不敢買這種的。」
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