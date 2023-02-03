快訊

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

麥卡錫成美中衝突引信 美學者：對台應回歸非官方關係

「我肥宅流手汗不敢買」雷蛇超高檔滑鼠「洞洞Fu」驚動網友 價格你沒看錯更嚇人

聯合新聞網／ 綜合報導
雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，其「洞洞外型」引來不少網友討論。（翻攝自雷蛇官網）
雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，其「洞洞外型」引來不少網友討論。（翻攝自雷蛇官網）

3C電競產品推陳出新，不管是功能還是外觀都有更多變化。雷蛇（Razer）今推出輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，但其洞洞外型讓不少網友又驚又怕，笑稱「卡垢造型」、「我肥宅流手汗真的不敢買這種的」，網友並驚訝它的價格「到底誰會買」。

雷蛇（Razer）今推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，附有專屬典藏禮盒，滑鼠重量僅49克、為鎂合金打造，續航力達60小時，可承受9000萬次點擊。

雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」為鎂合金打造，續航力達60小時。（翻攝自雷蛇官網）
雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」為鎂合金打造，續航力達60小時。（翻攝自雷蛇官網）

不過該產品在大陸推出的價格為2299人民幣（約台幣1萬125元），台灣官網售價為9190元，驚呆台灣網友，一度誤把人民幣價格看成台幣直呼「2299台幣還可以理解，2299人民幣是賣誰啊？」、「萬元滑鼠，盤」、「近期賣太好大頭症了嗎」、「可靠度應該OK，坐等跳水。」

雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，附有專屬典藏禮盒，中國大陸定價竟要破萬元台幣。（翻攝自雷蛇官網）
雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，附有專屬典藏禮盒，中國大陸定價竟要破萬元台幣。（翻攝自雷蛇官網）

雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，附有專屬典藏禮盒，滑鼠重量僅49克、為鎂合金打造，續航力達60小時，可承受9000萬次點擊。（翻攝自雷蛇官網）
雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，附有專屬典藏禮盒，滑鼠重量僅49克、為鎂合金打造，續航力達60小時，可承受9000萬次點擊。（翻攝自雷蛇官網）

除此之外，「Razer Viper Mini Signature Edition」的洞洞外觀與「洞洞大小」也引起不少討論，認為可能會影響握感，被笑稱是「卡垢造型」，「洞的造型怎樣都不太對」、「然後卡了一堆灰塵，手汗難清潔。」、「這個進灰（塵）進蟑螂進水怎辦？」、「已經可以預視到一堆灰塵卡在那些縫隙裡」、「肥宅用幾年就可以把洞填滿？」、「我肥宅流手汗真的不敢買這種的。」

雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，其「洞洞外型」被網友笑稱「已經可以預視到一堆灰塵卡在那些縫隙裡」。（翻攝自雷蛇官網）
雷蛇推出無線輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，其「洞洞外型」被網友笑稱「已經可以預視到一堆灰塵卡在那些縫隙裡」。（翻攝自雷蛇官網）

滑鼠 鍵盤 3C 電競

延伸閱讀

3月倒數漲價、官網預約換電池又塞車…蘋果店員親授「當日取機」秘訣

影音／Google「棒狀物鍵盤」他真的做出來了！「比電子琴還長」超驚人

影音／先別管S23了！實測三星手機3動作召喚「變形吉娃娃」 星粉笑翻吉度領域：真的有

台灣三星沒說的2大事！Galaxy S23還有「隱藏版4色」 網驚晶片代工是它「準備買了」

相關新聞

「我肥宅流手汗不敢買」雷蛇超高檔滑鼠「洞洞Fu」驚動網友 價格你沒看錯更嚇人

3C電競產品推陳出新，不管是功能還是外觀都有更多變化。雷蛇（Razer）今推出輕量型效能滑鼠「Razer Viper Mini Signature Edition」，但其洞洞外型讓不少網友又驚又怕，笑稱「卡垢造型」、「我肥宅流手汗真的不敢買這種的」，網友並驚訝它的價格「到底誰會買」。

影音／Google「棒狀物鍵盤」他真的做出來了！「比電子琴還長」超驚人

你會想用這種鍵盤嗎？Google在2022年10月推出超滑稽的「Gboard棒」，其為165公分的「長型鍵盤」，因其特殊的造型也衍生出如「4手聯彈」、「登山杖」、「捕蟲網」等功能。沒想到近日一名網友竟真的自製出類似Gboard棒的鍵盤，引起許多網友討論。

蘋果喊話別用AirTag追蹤兒童和貓狗 原因全是因為它

蘋果（Apple）公司的 AirTag 藍牙追蹤可以幫忙找東西，也能掌握親友的動向，但蘋果卻不建議使用在小孩和貓狗等寵物上，原因究竟是什麼呢？近日外媒報導或許告訴我們一些端倪。

這次還有筆電！三星Galaxy Book 3亮相 強化Galaxy連動體驗、也有「Ultra」機種

除了公布年度旗艦手機Galaxy S23系列，三星更如先前傳聞揭曉新款Galaxy Book 3系列筆電，其中不僅符合Intel Evo設計，特定機種更採用NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，分別推出Galaxy Book 3 Pro 14、Galaxy Book 3 Pro 16、Galaxy Book 3 Pro 360，以及Galaxy Book 3 Ultra在內機種。

蘋果4年沒改善？HomePod 2放這桌面會留下「信仰印記」網傻眼 官方曝原因

蘋果（Apple）1月18日突襲發表暌違4年的新品第2代HomePod（HomePod 2）並降價600元，雖然台灣尚未開賣，但有國外部落客開箱該款產品，發現新的HomePod 2與2018年初代HomePod一樣存在1個問題，讓網友傻眼過了4年還是未改善。

住老房子被妻催換「洗脫烘洗衣機」憂火燒厝 網喊做這件事秒OK

台灣天氣時熱時冷，加上容易下雨，想晾乾衣物不是件容易之事！一名網友日前想選購「洗脫烘」3合1功能的洗衣機，但又怕「家中起火」，詢問網友是否該買這款洗衣機引起熱議，網友反而推薦另一種做法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。