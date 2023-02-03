蘋果喊話別用AirTag追蹤兒童和貓狗 原因全是因為它

Apple 蘋果公司的 AirTag 藍牙追蹤可以幫忙找東西，也能掌握親友的動向，但蘋果卻不建議使用在小孩和貓狗等寵物上，原因究竟是什麼呢？近日外媒報導或許告訴我們一些端倪。

AirTag 的直徑為 31.9 mm，很適合戴在狗項圈上，但這個尺寸也使得追蹤裝置容易被中型或大型犬吞嚥，國外也傳出多起 AirTag 被狗狗吃到肚子裡的新聞。

《MacRumors》報導，Colin Mortimer 接受《 WSJ 華爾街日報》採訪表示，他的狗 Sophie 項圈上的 AirTag 不見了。他開啟 Find My 尋找App 追蹤與播放聲音，結果 AirTag 的嗶嗶聲從他的另一隻狗 Sassy 的肚子裡發出來，幸運的是 Sassy 有將 AirTag 吐出來，但有時這些事可能需要手術。

圖片及資料來源：MacRumors

另外，在 Reddit 討論區則是有一隻杜賓犬吞下了 AirTag，而另一位使用者則表示在公園看到一隻狗把 AirTag 吃下肚。就連《MacRumors》讀者也曾看到一起狗狗吞下 AirTag 的事件，這些都顯示寵物意外把 AirTag 吞咽下肚的情況並不少見。

《WSJ 華爾街日報》則是採訪的一位獸醫表示他在過去 18 個月裡層治療 6 隻吞下 AirTag 的狗狗，而且這些 AirTag 原本都是繫在項圈上。

此外，供應 AirTag 電力的 CR2032 電池，若遇到毀損會洩漏腐蝕性液體，尤其是電池被寵物咀嚼吞下時，可能會導致嘴巴或胃部受傷，甚至中毒。紐約 Schwarzmann 動物醫學中心的獸醫專家 Ann Hohenhaus 表示，如果狗狗吃了 AirTag 時，需要「盡快」讓它吐出來。

Apple 蘋果公司也不建議將 ‌AirTag 用於追蹤寵物或兒童，因為 AirTag 是為了追蹤物品而不是追蹤生物而設計，被吞下肚的 AirTag 夠幸運的話，可能會安全通過消化系統排泄出來，但如果 AirTag 的殼和電池已經分開，很可能會出現併發症。

如果想在寵物項圈安裝 AirTag ，建議要把它掛在狗狗接觸不到或無法咀嚼的位置，最好是謹慎使用，隨時都要注意安全。

圖片及資料來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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