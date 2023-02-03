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蘋果喊話別用AirTag追蹤兒童和貓狗 原因全是因為它

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors
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Apple 蘋果公司的 AirTag 藍牙追蹤可以幫忙找東西，也能掌握親友的動向，但蘋果卻不建議使用在小孩和貓狗等寵物上，原因究竟是什麼呢？近日外媒報導或許告訴我們一些端倪。

AirTag 的直徑為 31.9 mm，很適合戴在狗項圈上，但這個尺寸也使得追蹤裝置容易被中型或大型犬吞嚥，國外也傳出多起 AirTag 被狗狗吃到肚子裡的新聞。

《MacRumors》報導，Colin Mortimer 接受《 WSJ 華爾街日報》採訪表示，他的狗 Sophie 項圈上的 AirTag 不見了。他開啟 Find My 尋找App 追蹤與播放聲音，結果 AirTag 的嗶嗶聲從他的另一隻狗 Sassy 的肚子裡發出來，幸運的是 Sassy 有將 AirTag 吐出來，但有時這些事可能需要手術。

圖片及資料來源：MacRumors
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另外，在 Reddit 討論區則是有一隻杜賓犬吞下了 AirTag，而另一位使用者則表示在公園看到一隻狗把 AirTag 吃下肚。就連《MacRumors》讀者也曾看到一起狗狗吞下 AirTag 的事件，這些都顯示寵物意外把 AirTag 吞咽下肚的情況並不少見。

《WSJ 華爾街日報》則是採訪的一位獸醫表示他在過去 18 個月裡層治療 6 隻吞下 AirTag 的狗狗，而且這些 AirTag 原本都是繫在項圈上。

此外，供應 AirTag 電力的 CR2032 電池，若遇到毀損會洩漏腐蝕性液體，尤其是電池被寵物咀嚼吞下時，可能會導致嘴巴或胃部受傷，甚至中毒。紐約 Schwarzmann 動物醫學中心的獸醫專家 Ann Hohenhaus 表示，如果狗狗吃了 AirTag 時，需要「盡快」讓它吐出來。

Apple 蘋果公司也不建議將 ‌AirTag 用於追蹤寵物或兒童，因為 AirTag 是為了追蹤物品而不是追蹤生物而設計，被吞下肚的 AirTag 夠幸運的話，可能會安全通過消化系統排泄出來，但如果 AirTag 的殼和電池已經分開，很可能會出現併發症。

如果想在寵物項圈安裝 AirTag ，建議要把它掛在狗狗接觸不到或無法咀嚼的位置，最好是謹慎使用，隨時都要注意安全。

圖片及資料來源：MacRumors
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 AirTag Apple 寵物

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