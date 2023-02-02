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這次還有筆電！三星Galaxy Book 3亮相 強化Galaxy連動體驗、也有「Ultra」機種

聯合新聞網／ 楊又肇

除了公布年度旗艦手機Galaxy S23系列，三星更如先前傳聞揭曉新款Galaxy Book 3系列筆電，其中不僅符合Intel Evo設計，特定機種更採用NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，分別推出Galaxy Book 3 Pro 14、Galaxy Book 3 Pro 16、Galaxy Book 3 Pro 360，以及Galaxy Book 3 Ultra在內機種。

不過，此次公布機種並未包含日前有傳聞的Galaxy Book 3、Galaxy Book 3 360系列，或許會在今年稍晚之後與定位入門的Galaxy Book 2 Go系列機種一同亮相。

而此次更新機種，更進一步強化與Galaxy系列手機、耳機等產品連動，同時也能強化筆電與手機之間資料共用體驗，藉此提高使用者操作使用便利性。

Galaxy Book 3 Pro 14、Galaxy Book 3 Pro 16

Galaxy Book 3 Pro系列分別提供14吋與16吋螢幕規格，本身符合Intel Evo設計，採用Intel第13代Core系列處理器，提供Core i5-1340P、Core i7-1360P處理器規格，並且配置16GB DDR5記憶體，以及最高1TB PCIe 4.0 NVMe SSD等規格，並且搭配Intel Xe顯示設計。

Galaxy Book 3 Pro 360

Galaxy Book 3 Pro 360將會採用16吋Super AMOLED顯示螢幕，解析度達2880 x 1800，並且支援S Pen手寫筆功能，但並未額外提供可收納S Pen的收納槽，電池容量則達76WHr與65W有線快充，同時機身僅1.6公斤、13mm厚度設計。

處理器一樣採用Intel第13代Core系列處理器，配置16GB DDR5記憶體，以及最高1TB PCIe 4.0 NVMe SSD等規格，並且搭配Intel Xe顯示設計。

Galaxy Book 3 Ultra

此次首度在Galaxy Book 3系列冠上「Ultra」稱呼的Galaxy Book 3 Ultra，本身採用16吋螢幕設計，硬體規格更加入使用NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡。

上市資訊

Galaxy Book 3 Ultra僅提供石墨色款式，Galaxy Book 3 Pro 14吋與16吋版本配色將提供石墨色、米色選項，而Galaxy Book 3 Pro 360同樣提供石墨色與米色款式，並且搭載5G常時連網功能。

至於上市時間部分，Galaxy Book 3 Pro 14吋與16吋版本，以及Galaxy Book 3 Pro 360都會在2月17日起於特定市場推出，而Galaxy Book 3 Ultra則會在2月22日開放特定市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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