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蘋果4年沒改善？HomePod 2放這桌面會留下「信仰印記」網傻眼 官方曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果初代HomePod（右）會在木質桌面留下圓形的「信仰印記」。（翻攝自YouTube頻道「Marques Brownlee」)
蘋果初代HomePod（右）會在木質桌面留下圓形的「信仰印記」。（翻攝自YouTube頻道「Marques Brownlee」)

蘋果Apple）1月18日突襲發表暌違4年的新品第2代HomePod（HomePod 2）並降價600元，雖然台灣尚未開賣，但有國外部落客開箱該款產品，發現新的HomePod 2與2018年初代HomePod一樣存在1個問題，讓網友傻眼過了4年還是未改善。

據《macrumors》報導，國外YouTuberMarques Brownlee」日前開箱全新HomePod 2，並把它與初代HomePod做比較，發現外型、大小都差不多，Siri部分也比初代款更為進步。而他將兩款HomePod放置在木頭材質的桌面上時，都會留下圓形的「信仰印記」的痕跡，只不過新款HomePod 2的痕跡沒有像HomePod一樣嚴重，引起網友討論。

蘋果第二代HomePod（HomePod 2，左）也會留下圓形的「信仰印記」，但未像初代HomePod（右）一樣明顯。（翻攝自YouTube頻道「Marques Brownlee」)
蘋果第二代HomePod（HomePod 2，左）也會留下圓形的「信仰印記」，但未像初代HomePod（右）一樣明顯。（翻攝自YouTube頻道「Marques Brownlee」)

不少網友傻眼，「很難相信他們4年內（從初代HomePod開始計算）沒有設法解決這個問題」也有人表示，他們家購買2款HomePod的確都在木頭桌面上留下痕跡，認為只能暫時額外購買HomePod支架或用墊子避免接觸到桌面，更有人開玩笑說，可以買官網販售的590元擦拭布「除掉」痕跡。

事實上蘋果在2018年（台灣為2019年）推出的初代HomePod就有發現此問題，並在官網的「清潔與保養HomePod」頁面提到，HomePod「留下些微痕跡是正常的情形」，形成原因是因為HomePod揚聲器的矽膠底座與桌面之間滲出的油漬導致，「將揚聲器從木質表面移開之後數天，痕跡通常就會消失。」

蘋果表示，HomePod會在木質桌面留下痕跡的原因是因為揚聲器的矽膠底座與桌面之間滲出的油漬導致，「將揚聲器從木質表面移開之後數天，痕跡通常就會消失。」（翻攝自YouTube頻道「Marques Brownlee」)
蘋果表示，HomePod會在木質桌面留下痕跡的原因是因為揚聲器的矽膠底座與桌面之間滲出的油漬導致，「將揚聲器從木質表面移開之後數天，痕跡通常就會消失。」（翻攝自YouTube頻道「Marques Brownlee」)

蘋果官網提到，如果痕跡依舊存在，可使用柔軟微溼或乾燥的布料輕拭表面，就可以擦掉痕跡，另外，若新用戶若擔憂HomePod放置木頭桌面上會留下痕跡的話，蘋果表示，「建議您將HomePod放在其他材質的表面上」就能化解危機。該文件目前未因HomePod 2的出現而更新新的做法。

HomePod 蘋果 Apple YouTuber

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