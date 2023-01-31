實測／容易DIY嗎？他依照蘋果官方維修指南 拆解新款MacBook Pro結果出爐
以拆解 3C 機器裝置出名的 iFixit 專門提供第三方維修指南，但總是自行拆解裝置實在很累，因此這次 iFixit 決定來實測 Apple 蘋果釋出的官方維修指南，以官方指南拆解 2023 年款 MacBook Pro，看看官方指南的內容有沒有標示清楚、參照指南內容來自己拆機維修是不是更加方便！
蘋果官方維修指南能輕鬆拆機嗎？iFixit 這樣表示
在 iFixit 拆機之前，9to5Mac 早就已經拆解過新一代的 MacBook Pro 了，除了搭載 M2 Pro 和 M2 Max 晶片之外，其他的新舊產品幾乎完全相同，沒有發現有什麼驚喜。而這次 iFixit 按照 Apple 官方維修指南拆機，過程看起來滿滿簡單的，只要依照 Apple 蘋果官方的說明資料就可以了。
Apple 蘋果自助維修計畫目前涵蓋最新的 iPhone、M1 Mac 系列電腦，還沒有 2023 年款 14 吋和 16 吋 MacBook Pro，但由於這兩款新機的設計與上一代幾乎相同，因此 iFixit 使用了 2021 款 MacBook Pro 機型的維修指南進行拆機。
在拆解過程裡，iFixit 表示 Apple 蘋果官方維修指南提供許多小秘訣，像是使用者可以將 MacBook 的螢幕抵住在桌子的邊緣，這樣使用者在維修期間就不會碰到電池。
拆機結果，iFixit 認為 2023 款 MacBook Pro 的可維修性獲得了 5 分（滿分 10 分），因為許多零組件都焊接到主機板上。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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