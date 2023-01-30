OnePlus新平板「OnePlus Pad」2月7日登場
OnePlus稍早預告，將於2月7日舉辦的全球發表會上額外揭曉新款平板裝置，並且將以OnePlus Pad為稱。
目前暫時還無法確認OnePlus Pad具體細節，但機身預期會搭載10吋左右設計，並且會提供代表OnePlus的綠色款式，機身背面更將搭載尺寸較大的螢幕鏡頭模組。
若沒意外的話，OnePlus Pad也會支援手寫筆操作功能，並且搭載新版ColorOS作業系統操作介面，同時能與OnePlus系列手機有更好連動使用體驗。
OnePlus預計在2月7日揭曉OnePlus 11國際版上市資訊，同時也將公布包含新款OnePlus Buds Pro 2真無線入耳式耳機，以及此次透露的OnePlus Pad平板裝置。
先前已經在中國市場揭曉的OnePlus 11旗艦手機，率先採用OPPO旗下遊戲雲運算專網，可透過OPPO位於全球地區8個雲端運算中心，以及在中國境內十幾萬個伺服器提高線上遊戲執行效率。除此之外，OnePlus 11也同樣採用由Pixelworks提供的獨立顯示晶片，藉此在遊戲運作過程協助提高每秒顯示畫格數。
硬體部分，OnePlus 11採用6.7吋、2K解析度的雙側曲面螢幕，本身採用三星E4等級AMOLED顯示面板，並且搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，搭配LPDDR5記憶體與UFS 4.0儲存元件，電池容量則是5000mAh，支援100W有線快充，機身則區分黑色與綠色款式，並且採用相當具有識別度的外觀設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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