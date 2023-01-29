Samsung Display推出採Galaxy S系列手機觸控功能的OLED顯示面板，將用於新款筆電
Samsung Display近期宣布針對筆電推出具備觸控機能的OLED顯示面板，藉此讓更多筆電在對應更鮮豔、自然的色彩畫面顯示功能之餘，同時也能對應更靈敏的觸控操作功能，預計會在今年1月中進入量產。
在此款顯示面板中，Samsung Display採用過去用於Galaxy S系列旗艦手機螢幕設計、名為「OCTA」的技術，同時也確認今年即將推出的Galaxy Book系列筆電將會採用此款顯示面板。
不過，三星並未公布此款顯示面板可對應尺寸，但從先前Galaxy Book系列筆電分別提供13.3吋與15.6吋設計，應該會以這兩種尺寸為基礎設計。
另外，螢幕顯示比例將以16:10呈現，並且對應3K解析度與120Hz畫面更新率，同時觸控模組將直接整合在顯示面板內，並且採貼合設計，讓顯示面板厚度變得更輕薄。
而在接下來準備公布年度旗艦手機Galaxy S23系列的Unpacked 2023活動中，三星預期會同步揭曉新款Galaxy Book系列筆電產品。
另外，近期有傳聞指稱蘋果可能計畫推出支援螢幕觸控操作的新款Mac產品，或許也有可能採用三星此款顯示面板。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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