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外媒解謎 PS5 DualSense Edge 無線控制器電池壽命太短原因，電池容量變小了！

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!

Sony PlayStation 5 專用 DualSense Edge 無線控制器售價高達新台幣 6,480 元，是 SIE 首款高階旗艦版無線控制器，讓許多玩家躍躍欲試。然而最近國外各大評測網站開箱卻發現 PS5 DualSense Edge 搖桿在控制上雖然不錯，但是電池壽命相當短暫，也就是無線連接玩遊戲的時間很短，經過 Budd’s Controllers （@buddscontroller）拆解，發現原來主因是電池容量變小。

Budd’s Controllers （@buddscontroller）在 Twitter 推特公佈自己拆解 DualSense Edge 無線控制器的照片，並拿了一個 DualSense 標準版控制器的電池在旁邊對比。

照片可以明顯發現 PS5 DualSense Edge 的電池尺寸比較小，而且仔細看 DualSense Edge 的電池容量為 1,050mAh，反觀 2020 年版 PS5 DualSense 控制器的電池容量為 1,560mAh。

兩相比較之下，DualSense Edge 的電池容量大約只要標準版的三分之一左右。

此外，DualSense Edge 控制器還加入了許多的自訂性控制項、能儲存多個控制設定檔、也具有控制器使用者介面能操作，而且使用者能自行更換操作桿帽和背面按鈕…等功能，這些功能都佔據了搖桿內部零組件空間，導致 Sony 不得不縮小電池體積。

圖片及資料來源：techradar、Budd’s Controllers （@buddscontroller）

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇 https://3c.yipee.cc/213408/ ，聯合新聞網獲授權轉載。》

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