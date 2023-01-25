蘋果iPad Pro真的要改頭換面了！2024年推16吋、還有這配備
在新一期「Power On」專欄中，彭博新聞記者Mark Gurman指稱蘋果計畫在2024年推出增加至16吋，並且採用OLED顯示面板設計的新款iPad Pro。
而在先前報導中，Mark Gurman其實就曾提及蘋果準備推出螢幕尺寸更大的iPad Pro，其中還計畫加入可執行原本僅能在Mac機種上使用App的功能，並且預期在2024年推出機種採用OLED螢幕。
另外在其他報導中，更指稱新款iPad Pro將加入MagSafe磁吸充電設計，另外也可能增加無線充電功能，藉此增加iPad Pro使用便利性。
在去年下半年更新機種裡，蘋果在新款iPad Pro採用與Mac機種相同的M2處理器，螢幕依然區分12.9吋與11吋規格，其中12.9吋版本同樣搭載以mini LED顯示面板為設計的Liquid Retina XDR顯示器，而11吋機種仍維持採用LED顯示面板打造的Liquid Retina顯示器，底部USB-C連接部同樣相容USB 4，以及Intel Thunderbolt 3規格。
至於預期在今年推出的新款iPad Mini與iPad Air，可能不會有明顯改變，預期僅會針對處理器規格升級，外觀與操作介面設計應該不會有太大調整。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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