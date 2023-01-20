三星發表會不只有Galaxy S23系列？傳可能還有新款Galaxy Book 3系列筆電
除了將於台灣時間2月2日凌晨2點舉辦Unpacked 2023新品發表會，預計揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列之外，三星似乎也準備公布新款Galaxy Book 3系列筆電。
依照mysmartprice網站取得消息，三星接下來計畫推出包含Galaxy Book 3、Galaxy Book 3 360、Galaxy Book 3 Pro、Galaxy Book 3 Pro 360，以及Galaxy Book 3 Ultra在內Galaxy Book 3系列筆電。
其中已經在美國FCC認證網站出現相關名稱的Galaxy Book 3 Ultra，顯然會是三星今年度定位旗艦的筆電機種，同時也是三星首度在筆電機種加入Ultra名稱產品。至於公布方面，有可能會直接透過新聞稿形式對外揭曉，而不會特別透過活動形式公布
而Galaxy Book 3與Galaxy Book 3 360預期會採用15吋螢幕設計，Galaxy Book 3 Pro則會提供14吋與16吋螢幕規格，至於Galaxy Book 3 Pro 360與Galaxy Book 3 Ultra將採用16吋螢幕。
Galaxy Book 3 Pro 360將會採用16吋Super AMOLED顯示螢幕，解析度達2880 x 1800，並且支援S Pen手寫筆功能，但並未額外提供可收納S Pen的收納槽，電池容量則達76WHr與65W有線快充，同時機身僅1.6公斤、13mm厚度設計。
至於全系列機種都會採用Intel第13代Core系列處理器，將提供Core i5-1340P、Core i7-1360P處理器規格，16GB DDR5記憶體，以及最高1TB PCIe 4.0 NVMe SSD，並且搭配Intel Xe顯示設計。
除了上述機種，三星預期還會推出定位入門的Galaxy Book 2 Go系列機種，但有可能會與重點產品更新時間錯開，避免分散新品關注度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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