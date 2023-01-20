蘋果M3版MacBook Air傳今年下半年問世 還會出這版本
近期更新搭載M2 Pro、M2 Max處理器的14吋與16吋MacBook Pro之後，相關消息更透露蘋果計畫在今年下半年推出搭載新款處理器的MacBook Air，而處理器將會以台積電3nm製程打造，預期會以M3為稱。
現行採用M2處理器的MacBook Air是在去年6月推出，其中換上類似14吋、16吋MacBook Pro的外觀設計，同樣採用MagSafe磁吸式充電介面，同時也在螢幕採用瀏海造形設計，藉此讓螢幕顯示範圍增加，更將視訊鏡頭規格提升為1080P畫質。
而接下來預計更新的MacBook Air，除了將換成M3處理器，更傳出可能推出15吋版本，藉此吸引更多有大尺寸螢幕使用需求用戶族群。另外，蘋果應該也會繼續銷售13.3吋、採用M1處理器的MacBook Air，藉此作為入門款機種。
至於現有13.3吋MacBook Pro是否也會跟進更新，並且換成全新外觀設計，目前暫時還無法確認。
若沒意外的話，蘋果接下來在今年秋季新品發表會上預計揭曉的iPhone 15系列，預計採用的A17 Bionic處理器，同樣會以台積電3nm製程技術打造，藉此發揮更高運算效能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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