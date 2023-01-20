Apple 蘋果又突襲！第 2 代 HomePod 亮相 支援沉浸式空間音訊

搭載 M2 Pro 和 M2 Max 晶片的 MacBook Pro 和 Mac mini 才推出一天，Apple 蘋果又突襲推出新品「HomePod 第 2 代」智慧型揚聲器，新機外型看起來變化不大，功能上則是具有先進運算音訊技術、支援 Siri 智慧功能、沉浸式空間音訊，還能成為處理日常任務和控制智慧居家設裝置，打造突破性的體驗。

圖片及資料來源：Apple

外型設計延續前一代的優雅

HomePod 第 2 代具備 100% 再生無縫透聲網狀織物，以及會發光的背光觸控表面，有白色與午夜黑色兩種配色，並提供同色系的編織電源線。

音質表現

HomePod 具有飽滿低音和細緻高音，搭載 Apple 特別研製的長衝程低音喇叭、強力馬達驅動 20 公釐振幅、內建低音等化器麥克風，以及環繞排列於底部的五個喇叭陣列。S7 晶片結合軟體和系統感測技術，提供運算音訊，發揮聲學系統的潛力。

搭配室內空間感測功能，HomePod 可從周遭表面的反射聲辨識裝置是靠牆或是獨立放置，藉此即時調整音質。波束成形的五個喇叭陣列可以精準控制方向，並分別傳遞直達聲或環繞聲，讓聆聽者沉浸於清晰人聲和飽滿樂器合聲。

圖片及資料來源：Apple

透過 Apple Music 聆聽超過一億首歌的歌曲資料庫，用單一 HomePod 或兩個組成一對立體聲喇叭組享受「空間音訊」，也可以利用 Apple TV 4K 打造家庭劇院體驗。藉由 Siri，使用者可獲得各式音樂資訊，並依藝人、歌曲、歌詞、年代、類型、心情或活動來搜尋音樂。

同時使用兩個或多個 HomePod 或 HomePod mini 揚聲器，透過 AirPlay 能實現多室音訊串流，使用者只要說「嘿 Siri」或觸碰並按住 HomePod 頂部，即可透過多部 HomePod 揚聲器播放同一首歌曲，或透過不同 HomePod 揚聲器播放不同的音樂，還可以當作對講機向其他房間廣播訊息。

使用者也可以在同一空間內用兩台 HomePod 揚聲器打造立體聲喇叭組。除了區分左右聲道，立體聲喇叭組能將各個聲道組成完美合奏。

圖片及資料來源：Apple

無縫整合 Apple 生態系

得益於超寬頻技術，使用者能直接讓 HomePod 接力播放 iPhone 上播放的內容，包括音樂、podcast，甚至通話。每一位家庭成員都能輕鬆控制正在播放的內容，或接收個人化的音樂或 podcast 建議，只要將 iPhone 靠近 Homepod，聆聽建議就會自動顯示。HomePod 最多可以識別六種不同聲音，因此每一位家庭成員都能聆聽自己的個人歌單、詢問提醒事項和設定行事曆活動。

配對 HomePod 與 Apple TV 4K 即可打造強大的家庭劇院體驗。Apple TV 4K 支援 eARC (增強音訊回傳通道)，可以設定為所有連線至電視的裝置音訊系統。此外，透過 HomePod 上的 Siri，使用者不必動手即可遙控 Apple TV 播放的內容。

HomePod 的「尋找」功能可以讓失蹤的裝置播放聲音，協助使用者尋找 iPhone 等 Apple 裝置。若親友有透過 app 分享他們的位置，使用者還能使用 Siri 詢問他們的所在地。

圖片及資料來源：Apple

智慧家庭必備

HomePod 的「聲音辨識」能辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音，並在聽到聲響時直接發送通知至使用者的 iPhone。內建溫度與濕度感測器，能測量室內環境，讓使用者可以進行自動化設定，在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。HomePod 的「聲音辨識」能辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音，並在聽到聲響時直接發送通知至使用者的 iPhone。內建溫度與濕度感測器，能測量室內環境，讓使用者可以進行自動化設定，在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。

重新設計的「家庭」app 讓使用者能直覺地使用、查看並整理相關配件。此外，app 還新增了舒適家居、燈光照明、安全保護等類別，以及全新多鏡頭顯示畫面，讓使用者能輕鬆設定並操控智慧居家功能。

支援 Matter

Matter 推出之後，讓智慧家庭產品能跨生態系統工作，同時維持最高等級的安全防護。Apple 是 Connectivity Standards Alliance 的成員，與其他業界領導者一同維持 Matter 標準。HomePod 可連接並控制支援 Matter 的配件，成為必不可少的家庭智慧化中樞，讓使用者出門在外也能遠端控制。

保護顧客隱私，是 Apple 的核心價值之一。所有智慧家庭裝置溝通內容，包括「HomeKit 安全錄影」的攝影錄製內容，永遠為端對端加密，因此不會被 Apple 讀取。使用 Siri 時，指令的音訊內容預設為不儲存，讓使用者對於居家隱私更安心。

圖片及資料來源：Apple

價格與上市日期

HomePod (第 2 代) 售價 NT$9,300，需搭配 iOS 16.3 (或以上版本) 的 iPhone SE 、iPhone 8 或後續機型；或搭載 iPadOS 16.3 的 iPad Pro、iPad (第 5 代) 、iPad Air (第 3 代) 、或 iPad mini (第 5 代) 或後續機型使用，將於日後在台灣官網和 Apple Store app 開放訂購。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦