第2代HomePod揭曉 維持相同造型、更進接音響技術，加入支援Matter規範

繼2018年推出第一款HomePod，蘋果1月18日突然以相同外型設計推出第二代款式，並且標榜搭載更進階的音響技術，同時也具備更聰明的Siri數位助理服務功能，以及加入支援Matter通用連接規範。

跟2018年推出版本相似，蘋果此次更新的第二代HomePod採用相同造形設計，一樣採用網狀編織材質包覆，同時頂部也搭載觸控與背光功能的互動面板，分別區分白色與午夜色，並且搭配相同色系的編織材質包覆電源線 (一樣不可拆卸)。

而內部搭載特別研製的長衝程低音喇叭，可驅動20mm振幅，並且內建低音等化器麥克風，以及環繞排列於底部的5組喇叭陣列，藉此形成飽和的聲音輸出效果。另外，第二代HomePod搭載S7處理器，搭配軟體與系統感測技術，將能藉由聲學系統提供更具突破性的聆聽體驗。

透過空間感測技術，第二代HomePod將能透過周遭反射聲識別所處位置，藉此適時調整聲音輸出方式，並且可透過波束成形方式精準控制聲音輸出方向，讓使用者無論身處室內何處都能聆聽清晰聲音。

另外，跟先前版本一樣，第二代HomePod也透過2組配對形成立體聲系統，同時此次更加入支援空間音訊功能，並且透過「嘿！Siri」聲控指令，或是按住HomePod頂部，即可讓多部HomePod一起播放相同歌曲，另外亦可讓不同HomePod各自播放不同歌曲，甚至可以將HomePod當作室內對講機使用。

跟先前推出的HomePod系列機種一樣，第二代HomePod也能透過接力功能，接續播放iPhone、iPad或Mac上播放音樂，或是透過識別最多6個家庭成員聲音，藉此對應不同成員使用歌單、提醒事項等。

至於第二代HomePod也同樣能扮演HomeKit裝置連接中樞，藉此與家庭app內的智慧家電裝置連動，讓使用者能透過自動化，或是聲控方式使用家中連網燈泡等裝置，同時本身也加入相容Matter通用連接規範，藉此支援更多同樣相容Matter規範的智慧連網裝置。

另外，第二代HomePod跟進HomePod Mini加入溫濕度計功能，將能藉此判斷居家環境溫濕度變化，藉此執行各類自動化功能，例如溫度較低時自動開啟暖氣，或是在溫度較高時開啟冷氣，甚至在濕度增加時開啟除濕器，甚至也能透過識別煙霧感應器警報聲判斷家中是否有異常狀況。

第二代HomePod將以新台幣9300元價格銷售，預計在日後於台灣市場開放訂購，並且能與搭載iOS 16.3以上版本的第2代iPhone SE或後續機型、iPhone 8或後續機型，以及搭載iPadOS 16.3的iPad Pro、第5代iPad或後續機型、第3代iPad Air或後續機型，或是第5代iPad mini連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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