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迎接黑人歷史月 蘋果同步更新全新Black Unity運動型錶環

聯合新聞網／ 楊又肇

除了更新第二代HomePod，蘋果還針對從2月1日開始至3月1日的黑人歷史月推出全新Black Unity運動型錶環，同時也在iPhone、Apple Watch提供全新Unity圖片，讓使用者能作為鎖定畫面使用。

此次更新的Black Unity運動型錶環，是以紅色、綠色和黑色紗線製作，並且在錶帶上呈現「Unity」立體字樣，同時也向泛非三色旗致敬。

而在向iPhone、Apple Watch提供的全新Unity圖片，則是以馬賽克藝術形式創作，融合綠色、黑色、紅色與黃色元素，在Apple Watch上更能隨著時間改變錶面數字造型。

另一方面，在黑人歷史月期間，蘋果還會透過Apple Music、Apple TV，以及Podcast服務提供聚焦黑人文化的內容，而在蘋果地圖App則會展示過去一世紀內黑人爭取民權的特定地標，App Store更會主動推薦能在音樂、理財向黑人社群提供創意解決方案的App，以及相關遊戲內容。

至於全新Black Unity運動型錶環同樣會以新台幣1600元價格銷售，將從1月24日開始在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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