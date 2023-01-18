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蘋果連2天新品突襲！大顆HomePod 2重出江湖降價600元 還能當對講機

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蘋果連2天新品突襲！大顆HomePod 2重出江湖降價600元 還能當對講機

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果今（18）日再無預警推出2023年版的第2代HomePod（HomePod 2）。（蘋果提供）
蘋果今（18）日再無預警推出2023年版的第2代HomePod（HomePod 2）。（蘋果提供）

蘋果連2天搞新品突襲！昨（17）日深夜才出M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及M2、M2 Pro版Mac mini，今（18）日再無預警推出2023年版的HomePod（HomePod 2），而第1代、在2018年推出的HomePod早在2021年已停賣，專注在「小顆」的HomePod Mini，這次突然推出大顆版的HomePod讓人意外。

配備S7晶片、有室內空間感測功能

HomePod 2配備S7晶片（與Apple Watch 7相同），結合軟體和系統感測技術，提供更加先進的運算音訊；還有室內空間感測功能，讓HomePod 2可從周遭表面的反射聲辨識裝置是靠牆或是獨立放置，藉此即時調整音質，並透過波束成形的5個喇叭陣列可以精準控制方向，並分別傳遞直達聲或環繞聲，讓聆聽者沉浸於清晰人聲和飽滿樂器合聲。

第2代HomePod（HomePod 2）提供午夜色及白色2種顏色，定價為9300元，比第1代便宜600元。（蘋果提供）
第2代HomePod（HomePod 2）提供午夜色及白色2種顏色，定價為9300元，比第1代便宜600元。（蘋果提供）

有了室內空間感測功能，HomePod 2會利用麥克風收聽反射回來的聲音，自動感測在房間內的位置，並隨之調整聲音。（翻攝自蘋果官網）
有了室內空間感測功能，HomePod 2會利用麥克風收聽反射回來的聲音，自動感測在房間內的位置，並隨之調整聲音。（翻攝自蘋果官網）

可用2顆HomePod 2變立體聲喇叭組

用戶可以透過Apple Music聆聽超過1億首歌的歌曲資料庫，用單一個HomePod 2或2個組成一對立體聲喇叭組享受「空間音訊」，也可以利用Apple TV 4K打造家庭劇院體驗。用戶也可以在同一空間內用兩台HomePod 2揚聲器打造立體聲喇叭組，將各聲道組成完美合奏，增加更多聆聽體驗。

立體聲喇叭組可創造出更廣闊的音場，讓HomePod 2可提供出色的聆聽體驗。（蘋果提供）
立體聲喇叭組可創造出更廣闊的音場，讓HomePod 2可提供出色的聆聽體驗。（蘋果提供）

可當對講機向其他房間廣播訊息

Siri部分，用戶只要說「嘿Siri」或觸碰並按住HomePod 2頂部，即可透過多部 HomePod揚聲器播放同一首歌曲，或透過不同HomePod 2揚聲器播放不同的音樂，還可以當作對講機向其他房間廣播訊息，相當有趣。

透過HomePod 2與Siri在房間隨處都能聽Apple Music、控制 HomeKit配件或其他功能。（蘋果提供）
透過HomePod 2與Siri在房間隨處都能聽Apple Music、控制 HomeKit配件或其他功能。（蘋果提供）

超寬頻技術 可接力播放iPhone上內容

也因超寬頻技術（Ultra-wideband，UWB），只要將iPhone靠近Homepod 2，聆聽建議就會自動顯示。HomePod 2最多可以識別6種不同聲音，因此每位家庭成員都能接力播放iPhone上播放的內容，如播放音樂、podcast，甚至通話，或是聆聽自己的個人歌單、詢問提醒事項和設定行事曆活動等。

HomePod 2可接力播放iPhone上播放的內容，反向操作也可以。（翻攝自蘋果官網）
HomePod 2可接力播放iPhone上播放的內容，反向操作也可以。（翻攝自蘋果官網）

能辨別煙霧或一氧化碳警報聲、內建溼度感測器

此外，HomePod 2的「聲音辨識」能辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音，並在聽到聲響時直接發送通知至使用者的iPhone，並內建全新溫度與溼度感測器，能測量室內環境，讓用戶可自動化設定，在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。

第1代HomePod曾因過貴停產

蘋果今（18）日推出的HomePod 2價格比2018年版本便宜600元。（製表／聯合新聞網）
蘋果今（18）日推出的HomePod 2價格比2018年版本便宜600元。（製表／聯合新聞網）

HomePod 2提供午夜色及白色，採用100%再生網狀織物打造，並提供同色系的編織電源線。價格為9300元，目前尚未在台灣開賣。

對照2018年推出的第1代HomePod，配備A8晶片，當時推出時定價為349美元（約台幣1萬570元）被批評價格過高，因而影響到銷量，雖然後期降價至299美元，2019年台灣售價為9900元，仍然無法挽回頹勢，於2021年3月13日停產，而定價只要3000元的HomePod Mini繼續銷售。

如今「大顆」的第2代HomePod重出江湖還便宜600元，就看果粉會不會埋單。

HomePod Mini定價為3000元，相較於HomePod 2較為親民。（翻攝自蘋果官網）
HomePod Mini定價為3000元，相較於HomePod 2較為親民。（翻攝自蘋果官網）

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