蘋果連2天新品突襲！大顆HomePod 2重出江湖降價600元 還能當對講機
蘋果連2天搞新品突襲！昨（17）日深夜才出M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及M2、M2 Pro版Mac mini，今（18）日再無預警推出2023年版的HomePod（HomePod 2），而第1代、在2018年推出的HomePod早在2021年已停賣，專注在「小顆」的HomePod Mini，這次突然推出大顆版的HomePod讓人意外。
配備S7晶片、有室內空間感測功能
HomePod 2配備S7晶片（與Apple Watch 7相同），結合軟體和系統感測技術，提供更加先進的運算音訊；還有室內空間感測功能，讓HomePod 2可從周遭表面的反射聲辨識裝置是靠牆或是獨立放置，藉此即時調整音質，並透過波束成形的5個喇叭陣列可以精準控制方向，並分別傳遞直達聲或環繞聲，讓聆聽者沉浸於清晰人聲和飽滿樂器合聲。
可用2顆HomePod 2變立體聲喇叭組
用戶可以透過Apple Music聆聽超過1億首歌的歌曲資料庫，用單一個HomePod 2或2個組成一對立體聲喇叭組享受「空間音訊」，也可以利用Apple TV 4K打造家庭劇院體驗。用戶也可以在同一空間內用兩台HomePod 2揚聲器打造立體聲喇叭組，將各聲道組成完美合奏，增加更多聆聽體驗。
可當對講機向其他房間廣播訊息
Siri部分，用戶只要說「嘿Siri」或觸碰並按住HomePod 2頂部，即可透過多部 HomePod揚聲器播放同一首歌曲，或透過不同HomePod 2揚聲器播放不同的音樂，還可以當作對講機向其他房間廣播訊息，相當有趣。
超寬頻技術 可接力播放iPhone上內容
也因超寬頻技術（Ultra-wideband，UWB），只要將iPhone靠近Homepod 2，聆聽建議就會自動顯示。HomePod 2最多可以識別6種不同聲音，因此每位家庭成員都能接力播放iPhone上播放的內容，如播放音樂、podcast，甚至通話，或是聆聽自己的個人歌單、詢問提醒事項和設定行事曆活動等。
能辨別煙霧或一氧化碳警報聲、內建溼度感測器
此外，HomePod 2的「聲音辨識」能辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音，並在聽到聲響時直接發送通知至使用者的iPhone，並內建全新溫度與溼度感測器，能測量室內環境，讓用戶可自動化設定，在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。
第1代HomePod曾因過貴停產
HomePod 2提供午夜色及白色，採用100%再生網狀織物打造，並提供同色系的編織電源線。價格為9300元，目前尚未在台灣開賣。
對照2018年推出的第1代HomePod，配備A8晶片，當時推出時定價為349美元（約台幣1萬570元）被批評價格過高，因而影響到銷量，雖然後期降價至299美元，2019年台灣售價為9900元，仍然無法挽回頹勢，於2021年3月13日停產，而定價只要3000元的HomePod Mini繼續銷售。
如今「大顆」的第2代HomePod重出江湖還便宜600元，就看果粉會不會埋單。
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