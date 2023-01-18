驚！蘋果M2版Mac Mini便宜3千「超香」 網友找到「究極省錢法」可再少7490元
蘋果（Apple）昨（17）日無預警推出M2 Pro、M2 Max版的14吋和16吋MacBook Pro，及M2、M2 Pro版Mac Mini。不過在網路上的討論熱度不高，有網友看到新版Mac Mini竟比3年前（2020年）版本便宜3000元，直呼「真香」，也曝光該產品更便宜的方法。
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一名網友在批踢踢（PTT）的MAC版及iOS版分享蘋果M2版的14吋和16吋MacBook Pro及Mac Mini新資訊，討論熱度不如去年11月突襲發表iPad 10、M2版iPad Pro。《聯合新聞網》也報導，新版MacBook Pro與舊版相比，價格直接貴5000元；而M2版Mac Mini定價為1萬8900元起、M2 Pro版3萬9900元起，則降價3000元，引起網友驚訝「Mac Mini竟然還有戲」、「終於等到Mac Mini」、「M2 Mac Mini真香」。
另有網友分享能更便宜買到M2、M2 Pro版Mac Mini的方法，就是在每年暑假的BTS（Back to School）教育方案期間購買，屆時獲得符合身份的人購買指定蘋果產品可享教育價外，還能獲得AirPods系列耳機。
網友精算M2版Mac Mini在未來的BTS方案可能落在1萬5700元、M2 Pro版落在3萬6800元，再配上去年送的AirPods 2耳機（4290元），至少省下7490元，相當驚人。
至於貴了5000元的M2 Pro、M2 Max版的14吋和16吋MacBook Pro，官網也直接下架M1版本的MacBook Pro，網友大酸「（蘋果）假發表、真漲價，看破手腳的障眼法。」並推薦可至蘋果官網的「認證整修品」網頁尋找舊款M1 MacBook Pro，價格更為便宜。《聯合新聞網》在其中找到一台14吋M1晶片MacBook Pro、16GB記憶體、容量512GB，價格只要4萬6100元，比舊款定價5萬9900元便宜了1萬3800元，加上有官方認證整新品，也相對有保障。
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