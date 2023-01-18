蘋果推出新款M2 Pro及M2 Max處理器 用於新款MacBook Pro、Mac Mini

在先前傳出即將公布新品消息後，蘋果宣布推出新款M2 Pro，以及M2 Max處理器，分別用於新款14吋與16吋MacBook Pro，以及此次同步更新的Mac Mini。

相較去年用於13.3吋的MacBook Pro，以及MacBook Air的M2處理器，蘋果在M2 Pro處理器採用12組CPU核心與19組GPU顯示核心，而基於M2 Pro強化的M2 Max，則是將GPU顯示核心增加至38組 (CPU核心數量維持12組)，並且採用兩倍統一記憶體頻寬，以及最高達96GB的統一記憶體容量，更強調在每瓦運算效能大幅提升。

▲M2 Pro

▲M2 Max

而兩款處理器都是以台積電第二代5nm製程技術打造，M2 Pro搭載400億組電晶體，相比M1 Pro搭載電晶體數量高出約20%，同時運算效能更比M2提升2倍，統一記憶體頻寬則增加至每秒200GB傳輸量，在多執行緒運算下的CPU效能則比M1 Pro採10組CPU合新版本提高20%，其他則在GPU顯示核心增加至19組，搭載更大L2快取記憶體，顯示運算效能相比M1 Pro提升30%。

至於M2 Max則搭載670億組電晶體，相比M2處理器搭載數量增加3倍以上，統一記憶體傳輸頻寬更達每秒400GB，並且對應最高96GB容量，GPU顯示核心則最高可搭載38組，同時對應更大的L2快取記憶體，顯示效能為M1 Max的30%以上。

▲搭載M2 Pro、M1 Pro與Intel Core i9處理器的16吋MacBook Pro執行Photoshop效率表現

▲搭載M2 Pro、M1 Pro與Intel Core i9處理器的16吋MacBook Pro執行Xcode效率表現

兩款處理器更搭載新一代16核心設計的神經網路運算引擎，每秒運算次數可達15.8兆，相比前一代設計快上40%。

在媒體運算部分，M2 Pro支援硬體加速的H.264、HEVC和ProRes影片編解碼，支援播放多道4K和8K ProRes影片，而M2 Max則具備兩個影片編碼引擎，以及兩個ProRes引擎，影片編碼速度比M2 Pro最快可達2倍。

▲新款M2 Pro、M2 Max處理器讓新款MacBook Pro能有更長電池續航時間，並且維持高運算效能表現

其他則包含採用對應更好降噪效果的圖像處理器，以及可將資料安全存放的安全隔離區設計，藉此確保個人隱私安全。另外，包含M2 Pro與M2 Max都能完整對應新版macOS 13 Ventura，同時支援超過15000個原生app與外掛程式。

依照蘋果提供數據，在新款M2 Pro與M2 Max處理器設計之下，新款MacBook Pro最長電池續航時間可達22小時，藉此降低需要經常接電補充電量的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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