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換上M2、M2 Pro處理器 Mac Mini成為蘋果最經濟實惠的Mac機種

聯合新聞網／ 楊又肇

此次連帶更新的Mac Mini，同樣換上蘋果新款M2、M2 Pro處理器，並且強調在更小機身內提供更高運算能力，同時成為目前蘋果最經濟實惠的Mac機種。

換上M2或M2 Pro處理器的Mac Mini，基本上維持與先前版本相同輕巧外觀，並且透過先進散熱系統維持運算穩定性。

而搭載M2處理器的Mac Mini對應8組CPU核心 (包含4組效能核心與4組節能核心)，搭配10組GPU顯示核心，將能對應更高運算效能，同時統一記憶體容量最高可對應24GB與每秒100GB資料傳輸頻寬。

至於採用M2 Pro處理器的Mac Mini則是搭載12組CPU核心，以及最高19組的GPU顯示核心，統一記憶體頻寬則達每秒200GB，統一記憶體容量最高可配置32GB，最高能以30fps形式同時播放最多5個8K ProRes 422影片，或是以30fps同時播放最多23個4K ProRes 422影片。

相較過往搭載Intel Core i7處理器的Mac Mini，搭載M2處理器的Mac Mini可在執行Pixelmator Pro機器學習 (ML)圖像放大效能提升22倍速度，使用Pixelmator Pro進行複雜時間軸算圖的速度則可提升9.8倍。

相較於先前搭載M1處理器的Mac Mini，搭載M2處理器的Mac Mini，可在Pixelmator Pro進行ProRes轉碼速度提升2.4倍，在Photoshop中的濾鏡和功能表現速度提升可提高達50%，而在執行《惡靈古堡8：村莊》 (Resident Evil Village)的遊戲速度提升可快達35%。

在與搭載Intel Core i7處理器與AMD Radeon Pro 5500 XT獨立顯示卡的27吋iMac相比，搭載M2 Pro處理器的Mac Mini在Photoshop濾鏡與功能表現速度提升達50%，在Lightroom Classic中的全景合成速度可提升達5.5倍，至於以Final Cut Pro進行物件追蹤最快可達4.4倍。

與搭載M1處理器的Mac Mini相比，搭載M2 Pro處理器的Mac Mini在Affinity Photo圖像處理性能最快可達2.5倍，以Final Cut Pro進行ProRes轉碼速度可提升達4.2倍，至於執行《惡靈古堡8：村莊》的遊戲速度則可提升達2.8倍。

連接埠規格方面，搭載M2處理器的Mac Mini配置2組Thunderbolt 4連接埠，支援最多兩台外接顯示器，而採用M2 Pro處理器的Mac Mini則4組Thunderbolt 4連接埠，支援最多三台外接顯示器，此外更可支援一台8K外接顯示器。

▲搭載M2處理器的Mac Mini連接埠配置
▲搭載M2處理器的Mac Mini連接埠配置

▲搭載M2 Pro處理器的Mac Mini連接埠配置
▲搭載M2 Pro處理器的Mac Mini連接埠配置

其他連接埠則均具備2組USB-A連接埠、1組HDMI連接埠、1組具備10GB乙太網路選項的Gigabit乙太網路連接埠，以及1組加入支援高阻抗耳機的升級耳機插孔，無線網路連接同樣加入支援Wi-Fi 6E規格，並且支援藍牙5.3。

新款Mac Mini預計在日後於台灣市場推出，搭載M2處理器的Mac Mini將以新台幣18900元起跳價格銷售，而搭載M2 Pro的Mac Mini則從新台幣39900元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Mini 蘋果

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