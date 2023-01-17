Readmoo推7.8吋電子書閱讀器mooInk Plus 2C 採用Kaleido 3彩色顯示面板的
Readmoo讀墨電子書宣布，將於1月17日開放旗下採用Kaleido 3彩色顯示面板的7.8吋電子書閱讀器mooInk Plus 2C預購，除了保留電子紙輕薄、省電、不需背光的特色，更可對應鮮豔細緻的彩色畫面顯示效果。
mooInk Plus 2C將以新台幣10999元價格銷售，並且打破傳統電子書「黑白」印象，將以Kaleido 3彩色顯示面板，透過彩色濾光片混色技術產生4096色色彩表現效果，並且相比前一代產品提高30%鮮豔度，解析度更從前一代的100 ppi提高至150 ppi，適合圖文書籍、漫畫、雜誌等內容呈現。
而mooInk Plus 2C本身採7.8吋設計，提供電容式觸控、搭配1.8GHz四核心處理器與128GB儲存容量，重量僅280公克，同時也搭載全新護眼前光技術與閱讀省電模式，有效將開啟閱讀燈時的藍光降低60%，並且能藉由省電模式降低閱讀時的耗電量。
mooInk Plus 2C將從1月17日至2月21日進行預購，期間將以新台幣9500元優惠價格銷售，並且額外加贈直掀式保護殼、犢犢書布衣大全套，另外更提供與大田出版、小麥田合作的超值優惠套組，其中分別包含高木直子精選套書6本在內的「高木直子玩心套組」，以及包含姆米系列套書9本在內的「經典姆米童話套組」。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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