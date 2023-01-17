果粉恐失望…蘋果今年推新版Mac Pro 硬體效能可能不會太「Pro」

先前有不少傳聞指稱蘋果將在今年更新Mac Pro機種，預計換上新款Apple Silicon處理器，但機身外觀將維持先前設計，可能不會有太大改變，而從日前傳聞指稱蘋果已經取消原訂推出最高採48核心CPU的M2 Extreme處理器規格，則似乎會讓新款Mac Pro看起來不太「Pro」。

依照日前彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，指出新款Mac Pro將搭載M2 Ultra (暫稱)的處理器規格，但CPU核心數量最高搭載24核心，GPU核心數量則最達76核心，記憶體最高容量則達192GB，並且提供額外記憶體擴充空間。

而先前傳出最高採48核心CPU的M2 Extreme處理器，以及最高搭載256GB記憶體容量設計版本，則是基於產品定價與實際能夠吸引用戶族群考量下取消，原因在於蘋果認為一旦硬體規格導致產品價格超過1萬美元，甚至不具備額外升級空間，將難以吸引足夠使用需求，因此最終將無法進入市場。

不過，若新款Mac Pro硬體規格升級幅度有限，加上蘋果先前為了填補Mac Mini與Mac Pro產品之間的空白帶，並且吸引更多中小型工作室、個人進階專業創作者，或是需要更高運算效能的編碼工作者使用，進而推出的Mac Studio，可能會讓新款Mac Pro升級幅度看起來更有限，尤其外觀可能還不會作太大改變。

在原先看法中，蘋果應該會藉由Apple Silicon處理器以Arm架構設計，藉此讓新款Mac Pro機身大幅縮減，但如此一來顯然又會與Mac Studio產品定位過於相似。另一方面，若新款Mac Pro硬體效能無法更進一步與Mac Studio有明顯差距的話，顯然能做出明顯區隔的設計，就會落在硬體可額外擴充設計特性。

只是在硬體可擴充設計部分，是否像先前傳聞採用內部硬體可擴充升級，或是藉由搭載Thunderbolt 4等規格，透過外接方式擴展儲存容量，甚至加入顯示規格升級設計，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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