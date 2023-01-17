太衰變成機王？4支Apple Watch全測不到心律 原來是刺青害的

你以為自己遇到「機王」？日前一名網友分享用過4支蘋果智慧手錶Apple Watch，未料竟全都出現異常，不只會自動亂上鎖，更連基本的心率偵測、血氧濃度及睡眠監測都無法正常運作，本以為是自己太衰連續遇到4支機王，但最後他才發現問題關鍵，原來刺青會影響Apple Watch使用。

這名網友在PTT發文討論「刺青影響Apple Watch使用」的問題，由於原PO左手腕至手臂處有大面積刺青，每次戴Apple watch時都會發生「自動上鎖」的問題，且只要錶面離開皮膚一點點就會立刻上鎖，不僅如此「血氧濃度測試常常都低於90%，心電圖幾乎都是測試不良，睡眠監測沒多久就斷掉了」，他上網爬文尋找類似狀況的解方，未料僅得到「遇到機王」的悲慘消息。

直到某天，原PO無意間將Apple Watch改戴在沒有刺青的右手上，才發現「一切都恢復正常了」，這讓他驚喜不已，不解為何僅僅只是換一隻手戴就解決問題了，他後來在國外論壇找到問題關鍵，原來「皮膚上的刺青墨水會干擾元件感應運作」，他也發現部分「膚色較深」的黑色人種配戴Apple Watch也會產生偵測不準確的情形。

外媒《The Verge》早在2015年就曾報導過，蘋果公司解釋，由於血液是紅色的，會反射紅色光、吸收綠色光，因此在設計Apple Watch時，在接觸皮膚的錶面使用綠色LED燈和光電二極體來偵測流過手腕的血量，以此計算心率速度；因此許多Apple Watch使用者自認可能遇到「機王」的情形，或許只是因為皮膚上的刺青墨水干擾Apple Watch光學元件計算心率的規則。

許多網友聽了紛紛直呼「感謝親身經驗分享」、「推原PO分享，長知識了」、「感謝分享，在台灣好像沒看過相關討論，推難得的知識文。」、「光學感測器就是會這樣」、「沒刺青，但感謝分享。」

▲國外網友實測在無刺青（左手）和有刺青（右手）配戴Apple Watch時運作上的差異。

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