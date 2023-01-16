免稅再折7%！2023年最新BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
全球新冠肺炎疫情雖未見盡頭，但不少國家早已解封歡迎旅客造訪。以台灣為例，旅遊網站Booking.com去年公布「年末假期旅人搜尋趨勢」，發現日本仍是台人出國度價首選，「台日友好」的氛圍吸引不少國人直奔東瀛購買3C、吃遍道地美食，日幣匯率也漸漸上升中，因此如何在其中撿便宜成為一大課題。
《聯合新聞網》以3C家電角度整理出日本各大家電量販店官網提供的折價券，不僅可以免稅，還能享有額外折扣，透過手機儲存圖片、或到指定頁面處理，不需要再列印紙本，直接帶它趁過年春節「買透全日本」。
★複習日本大小事
日本價格怎麼看、免稅多少錢？
．未稅價格＝税抜／税別→1980円（税抜）
代表1980元未稅，結帳還需要加付8%至10%稅金。
．含稅價格＝税込→2000円（稅込）
代表結帳時付2000日元就對了。
免稅要多少錢？
．消費稅依種類不同分成8%或10%
．不含稅（税抜）為5000日元以上
．含稅（稅込）依消費稅不同為5400日元（8%）、5500日元（10%）以上
怎麼存折價券圖片？
．點開折價券連結→長壓圖片→iOS：儲存到照片／Android：下載圖片→成功儲存
★BIC CAMERA 最高7%
台灣人最愛逛的日本連鎖家電量販店「BIC CAMERA（ビックカメラ）」分店眾多，也特地設置繁體中文版臉書服務旅客，相當便民，日前公開最新版優惠券，除了可以有8%至10%免稅外，更有日本清酒3%、藥妝品及化妝品5%和電器用品7%的額外優惠，使用前需詳細閱讀相關規則。
BIC CAMERA優惠券
使用期限：至2023/12/31
免稅：依商品種類不同分成8%和10%
額外折扣：指定日本清酒3%／藥品、化妝品、食品、日用品5%／相機、手錶、家電、玩具、隱形眼鏡等產品7%
備註：僅限免稅結帳時使用，使用該優惠券不能與其他優惠疊加使用；蘋果產品、勞力士、各種遊戲主機及官方配件或遊戲軟體、PS VR、Panasonic的部份商品、威士忌等部分酒類、特價商品、outlet商品、二手商品等部分商品不能享受額外折扣。
折價券：大檔點我下載
★驚安殿堂・唐吉訶德 最高5%
以價格便宜聞名日本連鎖折扣店「唐吉訶德（驚安の殿堂 ドン・キホーテ）」銷售種類多元，包含服飾、首飾、家居用品、食品、彩妝、3C產品，還能買到情趣用品等，加上營業時間長至24小時，因此成為不少國外遊客深夜必逛地點之一。2021年初插旗台灣，目前已在台北西門町、忠孝新生店設有24小時店面，今年第4季預計落腳高雄，佔地約千坪的規模也成為全台最大店鋪。
日本唐吉訶德官網也釋出免稅+額外折扣優惠券，只不過請記得在結帳前再依步驟點選使用，且結束前不能關掉優惠券頁面、也不要擅自亂按頁面按鈕，否則想再用同一張就有些困難。《聯合新聞網》實測，若用「無痕模式」仍可重覆使用。
唐吉訶德優惠券
使用期限：至2023/12/31
免稅：依商品種類不同分成8%和10%
額外折扣：未稅含1萬日元以上享5%
備註：僅限免稅結帳時使用，不可使用截圖、需在指定頁面操作。酒類、香煙、POSA卡、單價10萬日元（不含稅）以上的商品等不符合額外折扣條件。
折價券：點我進該頁面（不可存圖片）
教你怎麼做：
1.用手機點擊優惠券圖片，跳轉至優惠券頁面。
2.結帳時，將優惠券頁面出示給收銀員。
3.點擊頁面中「使用」按鈕即成功！
4.若無法使用，可至「Chrome」App的無痕視窗貼入「https://www.djapanpass.com/coupon/0000000803」連結，就能再次使用該優惠券。
★Edion-愛電王 最高7%
主要在日本關西、中國、四國、九州地區為主的家電量販店愛電王（Edion），在東京秋葉原也能見到其蹤影，目前在官網和臉書都釋出免稅優惠券，在指定商品下除了免稅，還享有7%折扣。不過還是老話一句，請詳細閱讀相關規則喔。
Edion-愛電王優惠券
使用期限：至2023/12/31
免稅：依商品種類不同分成8%和10%
額外折扣：7%
備註：僅限免稅結帳時使用，不可與其他優惠券同時使用；折扣對象包含：電鍋、電熱水瓶、刮鬍刀、吹風機、血壓計、美容儀、空氣清淨機、溫水免治馬桶座、蒸氣熨斗、掃地機器人、相機、單眼相機，其他產品不能享受額外折扣。
★YAMADA LABI 最高5%
除了國人常聽到的「BIC CAMERA」外，YAMADA LABI（LABI ヤマダデンキ）也是台灣人必逛的連鎖家庭電器量販店，除了有3C家電外，也會在該店買到藥妝相關產品，多來比價一下也許能撿到便宜喔。YAMADA LABI在官網提供額外5%折扣的免稅優惠券，還提到註明事項，該優惠券不能「討價還價」，不曉得是否為語言翻譯差異而誤植。
YAMADA LABI優惠券
使用期限：至2023/12/31
免稅：依商品種類不同分成8%和10%
額外折扣：5%
備註：僅限免稅結帳時使用，Apple產品、遊戲機、討價還價（處置）、二手貨等產品不能享受額外折扣。
折價券：大檔點我下載
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