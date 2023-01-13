快訊

蘋果CEO庫克自砍今年薪水逾40%

1/13【早晨財經速解讀】台積電Q4毛利率六成 ADR大漲6% 台股封關前上萬五？台積電股價能重返500元？

鬼太郎的心靈DNA：日本妖怪漫畫的誕生

微軟可能取消既有Surface Duo 3設計 形式上將更趨於「傳統」

聯合新聞網／ 楊又肇

Windows Central網站取得消息表示，微軟可能已經取消既有Surface Duo 3的螢幕設計形式，但可能還是會維持雙螢幕使用規格。

相比過往推出的Surface Duo、Surface Duo 2，微軟顯然已經取消其複雜的雙螢幕凹折機構，可能將使原本能360度凹折的設計，改為僅能最多以180度平攤，或是折合的使用方式。

不過，是否比擬目前三星Galaxy Z Fold系列採用螢幕可凹折形式設計，並且搭配外部螢幕對應一般折合時的操作使用需求，或是改為其他螢幕形式設計，目前暫時還無法確認。

從相關說法表示，微軟將在Surface Duo 3採用螢幕設計將更趨於「傳統」，但會是以什麼樣的形式呈現，顯然就要等微軟進一步公布，至少目前可以確認微軟仍計畫推出Surface Duo 3，預期也會繼續採用Android作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

關說

延伸閱讀

微軟打造「VALL-E」人工智慧語音模型 用3秒資料即可模擬真實人聲

1/12【早晨財經速解讀】美CPI將大幅低於預期?Fed頻放鴿 淡化升息步調 2022金控獲利腰斬 僅華南金 第一金成長

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

相關新聞

蘋果傳低價款AirPods打造中！還要動刀改AirPods Max 上市時間曝

著名分析師郭明錤除了認為新款高階IPhone 15 Pro可能採用更多固定式按鍵設計，稍早更透露蘋果正在打造新款AirPods Max全罩式耳機，另外也計畫推出定位更入門的低價款AirPods。

賈伯斯長久「討厭之事」蘋果恐推翻！2025年將「加料」推新MacBook Pro

Mac系列還能有什麼變化？蘋果（Apple）傳出可能會打破已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）一直以來的「討厭之事」，在2025年推出新款少了賈伯斯味道的MacBook Pro。

蘋果要研發自製micro LED顯示面板！最快2024年底Apple Watch看得見

近期除了傳出將自行投入Wi-Fi與藍牙晶片設計，彭博新聞更進一步表示蘋果接下來計畫先在Apple Watch產品採用自行設計的顯示面板元件，之後也將擴展到iPhone等產品。

Sony推新款Walkman數位播放機 具新版藍牙LE Audio音訊技術、續航力多5小時

Sony稍早公布兩款以Android作業系統為設計的數位播放機，分別包含定位中高階的Walkman NW-ZX707，以及鎖定主流市場使用的Walkman NW-A300，兩者均加入新版藍牙LE Audio音訊技術。

蘋果計畫2024年開始自製顯示器 以取代三星

集微網消息，據彭博社報道，蘋果計畫最早在2024年開始在移動設備中使用自己的訂製顯示器，以減少對三星和LG等技術合作夥伴的依賴。

賣了快1年突漲3000！1圖看三星Galaxy Tab平板漲幅 網驚：上市這麼久還漲

《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）去（2022）年10月無預警調漲全iPad系列價格，漲幅從400元至7650元，引起熱議。沒想到2023年才開始不到幾天，眼尖網友發現，三星（Samsung）平板系列也悄悄漲價最高3000元，讓網友推測是否因今年將推出新平板S9而趁勢漲價，直呼「電子產品當房地產賣喔。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。