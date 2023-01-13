微軟可能取消既有Surface Duo 3設計 形式上將更趨於「傳統」
Windows Central網站取得消息表示，微軟可能已經取消既有Surface Duo 3的螢幕設計形式，但可能還是會維持雙螢幕使用規格。
相比過往推出的Surface Duo、Surface Duo 2，微軟顯然已經取消其複雜的雙螢幕凹折機構，可能將使原本能360度凹折的設計，改為僅能最多以180度平攤，或是折合的使用方式。
不過，是否比擬目前三星Galaxy Z Fold系列採用螢幕可凹折形式設計，並且搭配外部螢幕對應一般折合時的操作使用需求，或是改為其他螢幕形式設計，目前暫時還無法確認。
從相關說法表示，微軟將在Surface Duo 3採用螢幕設計將更趨於「傳統」，但會是以什麼樣的形式呈現，顯然就要等微軟進一步公布，至少目前可以確認微軟仍計畫推出Surface Duo 3，預期也會繼續採用Android作業系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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