蘋果傳低價款AirPods打造中！還要動刀改AirPods Max 上市時間曝

著名分析師郭明錤除了認為新款高階IPhone 15 Pro可能採用更多固定式按鍵設計，稍早更透露蘋果正在打造新款AirPods Max全罩式耳機，另外也計畫推出定位更入門的低價款AirPods。

其中，新款AirPods Max全罩式耳機可能會維持現有外型，但可能針對配戴體驗、聲音表現等細節作調整，而定位更入門的低價款AirPods，目前還無法確認其產品命名方式，但有可能鎖定99美元價格區間，藉此與市場多數真無線藍牙耳機產品競爭。

但與目前已經推出的AirPods相比，低價款AirPods有可能取代其原本產品定位，而現有AirPods則可能藉由「下放」主動降噪功能，讓低價款AirPods能與現有AirPods有更明顯產品區隔，至於AirPods Pro則會同時維持主動降噪功能、支援空間音訊等功能。

不過，新款AirPods Max與定位低價款AirPods最快要等到2024年下半年，或是2025年上半年才會問世，暫時還不會太快進入市場。

(4/5)

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 12, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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