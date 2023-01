蘋果傳低價款AirPods打造中！還要動刀改AirPods Max 上市時間曝

著名分析師郭明錤除了認為新款高階IPhone 15 Pro可能採用更多固定式按鍵設計,稍早更透露蘋果正在打造新款AirPods Max全罩式耳機,另外也計畫推出定位更入門的低價款AirPods。

其中,新款AirPods Max全罩式耳機可能會維持現有外型,但可能針對配戴體驗、聲音表現等細節作調整,而定位更入門的低價款AirPods,目前還無法確認其產品命名方式,但有可能鎖定99美元價格區間,藉此與市場多數真無線藍牙耳機產品競爭。

但與目前已經推出的AirPods相比,低價款AirPods有可能取代其原本產品定位,而現有AirPods則可能藉由「下放」主動降噪功能,讓低價款AirPods能與現有AirPods有更明顯產品區隔,至於AirPods Pro則會同時維持主動降噪功能、支援空間音訊等功能。

不過,新款AirPods Max與定位低價款AirPods最快要等到2024年下半年,或是2025年上半年才會問世,暫時還不會太快進入市場。

