曾被賈伯斯嫌棄 傳蘋果2025年推觸控MacBook Pro
蘋果公司（Apple）長久以來抗拒推出螢幕有觸控功能的MacBook Pro。不過，根據彭博記者葛曼，蘋果可能最早於2025年推出觸控螢幕版的Mac。
葛曼（Mark Gurman）在推特上表示，雖不確定這些裝置最後是否會上市，但有觸控螢幕功能的MacBook Pro最早可能2025年問世。
葛曼的報導中也指出，Mac的觸控螢幕可能會使用OLED技術，而不是目前14至16英寸機種使用的MiniLED螢幕。
葛曼表示，蘋果是否推出觸控版Mac，目前尚未拍板定案。
Apple is working on its first Macs with touchscreens in a major reversal. The company has teams working on a new MacBook Pro with a touchscreen for release in 2025. https://t.co/iqmjbetRAa— Mark Gurman (@markgurman) 2023年1月11日
根據蘋果軟體工程部門資深副總裁費德里吉（Craig Federighi），蘋果過去曾取消過專案計畫，而且蘋果也曾開發觸控螢幕的Mac原型機，但從未推出。
科技新聞網站The Verge的克拉克（Mitchell Clark）表示，眾所周知，蘋果共同創辦人賈伯斯（SteveJobs）對有觸控螢幕功能或搭配觸控筆電腦嗤之以鼻。他在發表iPad的時候，曾批評觸控電腦「完全不符合人體工學」。
蘋果未替筆電添加觸控螢幕功能，而是在2016年推出Mac的Touch Bar，這個功能直到2021年推出改款的14和16英寸MacBook Pro才廢除。
Windows筆電擁有觸控螢幕現在司空見慣，iPad在許多配件加持下，基本上也從平板搖身一變成了MacBook。
克拉克說：「我想MacBook若要採用觸控螢幕，macOS恐怕需要大刀闊斧改造一番。」
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