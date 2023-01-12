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賈伯斯長久「討厭之事」蘋果恐推翻！2025年將「加料」推新MacBook Pro

聯合新聞網／ 綜合報導
新版16吋MacBook Pro螢幕已改為瀏海螢幕，外界也相當好奇蘋果未來會如何再把MacBook Pro大改造。（翻攝自蘋果官網）
新版16吋MacBook Pro螢幕已改為瀏海螢幕，外界也相當好奇蘋果未來會如何再把MacBook Pro大改造。（翻攝自蘋果官網）

Mac系列還能有什麼變化？蘋果Apple）傳出可能會打破已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）一直以來的「討厭之事」，在2025年推出新款少了賈伯斯味道的MacBook Pro

外媒報導，賈伯斯曾提到自己相當反對桌機或是筆電觸控螢幕，他認為垂直螢幕使用觸控方式相當不符合人體工學，2010年推出iPad時，他表示若使用筆電或桌機的的垂直觸控螢幕，而非像iPad放在桌上的觸控方式，長時間下來，胳膊恐怕會不舒服而就像手快斷的感覺。

已故蘋果創辦人賈伯斯2010年曾發表iPad，他認為垂直螢幕使用觸控方式相當不符合人體工學。（翻攝自YouTube）
已故蘋果創辦人賈伯斯2010年曾發表iPad，他認為垂直螢幕使用觸控方式相當不符合人體工學。（翻攝自YouTube

2021年產品行銷主管Tom Boger也表示「iPad是世界上最棒的觸控電腦，Mac更適合文書作業處理。」當時也沒有想為Mac增加觸控螢幕設計，如今這想法恐怕將被推翻。據傳蘋果正在研發具有觸控螢幕的MacBook Pro，且支援像iPhone和iPad的輔助觸控功能，預計在2025年登場，如此一來，該款MacBook Pro就真的少了「賈伯斯的味道」了。

外媒提到，MacBook Pro可能還會搭載OLED螢幕，若具有觸控螢幕的MacBook Pro順利推行，可能會將觸控螢幕的功能延伸到其他Mac產品。但比較讓人意外的是，未來iPad、Mac系列若真的都有觸控螢幕的功能，但似乎還看不到蘋果積極地將兩者作業系統整合起來。

外媒報導，蘋果2025年想推出有觸控螢幕的MacBook Pro，似乎推翻了已故蘋果創辦人賈伯斯的「垂直螢幕使用觸控方式不符合人體工學」的想法。（翻攝自9to5mac）
外媒報導，蘋果2025年想推出有觸控螢幕的MacBook Pro，似乎推翻了已故蘋果創辦人賈伯斯的「垂直螢幕使用觸控方式不符合人體工學」的想法。（翻攝自9to5mac

蘋果 MacBook Pro iPad 賈伯斯 Apple

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