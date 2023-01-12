蘋果要研發自製micro LED顯示面板！最快2024年底Apple Watch看得見

近期除了傳出將自行投入Wi-Fi與藍牙晶片設計，彭博新聞更進一步表示蘋果接下來計畫先在Apple Watch產品採用自行設計的顯示面板元件，之後也將擴展到iPhone等產品。

目前蘋果主要合作顯示面板供應商包含Samsung Display與LG Display，先前更有傳聞指稱京東方 (Boe)準備加入成為蘋果顯示面板元件供應商。

不過，彭博新聞表示蘋果最快會從2024年底開始採用自行設計的micro LED顯示面板，首波應用產品將是Apple Watch，若一切順利的話，則會進一步用於iPhone等主流產品。而就相關說法，蘋果自行打造的顯示面板亮度更高，同時色彩顯示也更為鮮豔，甚至可對應大角度觀看使用模式，甚至更形容顯示畫面幾乎就像是印在玻璃一般，意味蘋果自製顯示面板採用密合度極高的貼合技術。

同時，相關說法更指稱蘋果已經花費數十億美元資金用於研發顯示面板，並且在加州聖塔克拉拉郡進行試產，但依然面臨技術與成本問題，導致蘋果始終無法將其自製顯示面板用於旗下產品，而選擇以Apple Watch作為首波應用產品，最主要是為了降低相關風險。

除了顯示面板，目前蘋果已經順利將iPhone等機種全面轉向使用自製處理器，接下來更計畫以自製產品取代5G連網晶片，以及Wi-Fi與藍牙晶片，加上此次傳出最快將於2024年底開始採用自製顯示面板消息，足見蘋果計畫讓更多關鍵零件技術、供貨控制在自己手上，避免過度仰賴他人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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