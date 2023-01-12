Raspberry Pi推出新款Camera Module 3相機模組 提高畫素、增加HDR及自動對焦更功能

Raspberry基金會共同創辦人Eben Upton日前表示不會太快推出全新Raspberry Pi 5開發板產品之後，Raspberry Pi稍早則是宣布推出新版Camera Module 3模組，並且將過往採用的Sony IMX219 800萬畫素感光元件，升級為Sony IMX708 1200萬畫素規格。

隨著感光元件規格升級，新款相機模組也加入支援更好的HDR表現、支援1080P 50fps錄影規格，以及自動對焦與最短對焦距離達5公分的拍攝效果。

此外，先前在Camera Module 2就開始加入的夜視紅外線模組，在此次也同樣以選配形式提供使用者選擇使用。

至於規格部分，Camera Module 3還區分對應66度視角的第一人稱視角版本，以及對應102度視角的超廣角版本，藉此對應不同拍攝需求。

目前Camera Module 3將以25美元或35美元起跳價格銷售，而提升相機畫素與錄影規格，同時也加入HDR等功能設計，更代表未來能對應更豐富的電腦視覺等技術應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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