Sony推新款Walkman數位播放機 具新版藍牙LE Audio音訊技術、續航力多5小時
Sony稍早公布兩款以Android作業系統為設計的數位播放機，分別包含定位中高階的Walkman NW-ZX707，以及鎖定主流市場使用的Walkman NW-A300，兩者均加入新版藍牙LE Audio音訊技術。
其中，Walkman NW-ZX707將螢幕尺寸增加至5吋設計，並且增加源自旗艦機種Walkman NW-WM1ZM2技術，並且提供3.5mm、4.4mm平衡端子兩種輸出介面，另外也採用Walkman NW-WM1ZM2的高精度鋁製切削機身設計，底板則採用鋁板設計，加上無氧銅材質元件遮罩。
電池則以低阻抗材質設計，電池續航時間從原本20小時增加至25小時，並且配合加大電容設計，避免電力降壓導致音質受影響，而內部線路也延續Walkman NW-WM1ZM2的設計，將線路集中在單面，更將數位與類比線路區隔，同時採用FTCAP3音響級電容、在耳機線路輸出端的濾波器採用更大尺寸線圈，以及採用含金成分較高的焊錫提高數位音訊傳輸效果。
聲音部分則具備S-Master HX數位放大技術，以及在有線及無線傳輸均可將CD音質額外提升至32bit 192kHz規格的DSEE Ultimate音訊還原技術，另外也搭載DSD重製引擎，可將PCM音源格式轉為DSD格式，藉此提供更具類比溫潤音質表現，另外也同樣加入支援360 Reality Audio音訊技術。
至於在Walkman NW-A300部分，則是同樣提高電池續航與音訊表現，機身採用鋁切削加工設計，線路接點也採用含金成分較高的焊錫，同時也將數位及類比音訊線路作隔離，外觀提供銀色、藍色與黑色三款配色。而連接耳機的接口僅提供3.5mm規格，並未加入4.4mm平衡端子設計，但是透過左右接地分離的4極3.5mm端子設計，搭配相同4極3.5mm端子設計的耳機，將能獲得更純淨音質表現。
而電力續航時間部分，Walkman NW-A300可在使用W.Music時對應36小時續航時間，其他音樂服務app則約可使用26小時，聲音部分則在有線或藍牙連接時使用DSEE Ultimate數位音訊還原技術，支援LDAC音訊輸出及新版藍牙LE Audio音訊技術，另外也同樣支援360 Reality Audio音訊技術。
建議售價方面Walkman NW-ZX707將以10.5萬日圓價格銷售，Walkman NW-A300建議售價則是4.6萬日幣，至於台灣上市售價則尚未確認。上市時間則從即日起開放日本市場銷售，並且透過Sony Store銀座、Sony Store札幌、Sony Store名古屋、Sony Store大阪、Sony Store福岡天神等通路展示。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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