Sony推新款Walkman數位播放機 具新版藍牙LE Audio音訊技術、續航力多5小時

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony稍早公布兩款以Android作業系統為設計的數位播放機，分別包含定位中高階的Walkman NW-ZX707，以及鎖定主流市場使用的Walkman NW-A300，兩者均加入新版藍牙LE Audio音訊技術。

其中，Walkman NW-ZX707將螢幕尺寸增加至5吋設計，並且增加源自旗艦機種Walkman NW-WM1ZM2技術，並且提供3.5mm、4.4mm平衡端子兩種輸出介面，另外也採用Walkman NW-WM1ZM2的高精度鋁製切削機身設計，底板則採用鋁板設計，加上無氧銅材質元件遮罩。

電池則以低阻抗材質設計，電池續航時間從原本20小時增加至25小時，並且配合加大電容設計，避免電力降壓導致音質受影響，而內部線路也延續Walkman NW-WM1ZM2的設計，將線路集中在單面，更將數位與類比線路區隔，同時採用FTCAP3音響級電容、在耳機線路輸出端的濾波器採用更大尺寸線圈，以及採用含金成分較高的焊錫提高數位音訊傳輸效果。

聲音部分則具備S-Master HX數位放大技術，以及在有線及無線傳輸均可將CD音質額外提升至32bit 192kHz規格的DSEE Ultimate音訊還原技術，另外也搭載DSD重製引擎，可將PCM音源格式轉為DSD格式，藉此提供更具類比溫潤音質表現，另外也同樣加入支援360 Reality Audio音訊技術。

至於在Walkman NW-A300部分，則是同樣提高電池續航與音訊表現，機身採用鋁切削加工設計，線路接點也採用含金成分較高的焊錫，同時也將數位及類比音訊線路作隔離，外觀提供銀色、藍色與黑色三款配色。而連接耳機的接口僅提供3.5mm規格，並未加入4.4mm平衡端子設計，但是透過左右接地分離的4極3.5mm端子設計，搭配相同4極3.5mm端子設計的耳機，將能獲得更純淨音質表現。

而電力續航時間部分，Walkman NW-A300可在使用W.Music時對應36小時續航時間，其他音樂服務app則約可使用26小時，聲音部分則在有線或藍牙連接時使用DSEE Ultimate數位音訊還原技術，支援LDAC音訊輸出及新版藍牙LE Audio音訊技術，另外也同樣支援360 Reality Audio音訊技術。

建議售價方面Walkman NW-ZX707將以10.5萬日圓價格銷售，Walkman NW-A300建議售價則是4.6萬日幣，至於台灣上市售價則尚未確認。上市時間則從即日起開放日本市場銷售，並且透過Sony Store銀座、Sony Store札幌、Sony Store名古屋、Sony Store大阪、Sony Store福岡天神等通路展示。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

福岡 大阪

延伸閱讀

宇多田光演唱會免費線上看 Sony獨家運用360 Reality Audio技術現場直播

索尼推未來車款「Afeela」能暢玩PS5遊戲 但車身疑似常駐自家娛樂廣告

買車內建 PS5？Sony、Honda 攜手合作推 Afeela 電動車！

Sony、本田合資電動車亮相

相關新聞

賣了快1年突漲3000！1圖看三星Galaxy Tab平板漲幅 網驚：上市這麼久還漲

《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）去（2022）年10月無預警調漲全iPad系列價格，漲幅從400元至7650元，引起熱議。沒想到2023年才開始不到幾天，眼尖網友發現，三星（Samsung）平板系列也悄悄漲價最高3000元，讓網友推測是否因今年將推出新平板S9而趁勢漲價，直呼「電子產品當房地產賣喔。」

蘋果最大改款一年就在2023！外媒曝3場發表會日期 最大咖產品6月登場

2023年一到，蘋果（Apple）果粉就已期待今年會有什麼新機登場了！外媒爆料，這次蘋果至少會有3次發表會，並推估發表的日期，陸續發表新Mac系列、AR/VR頭戴裝置和iPhone。

蘋果要研發自製micro LED顯示面板！最快2024年底Apple Watch看得見

近期除了傳出將自行投入Wi-Fi與藍牙晶片設計，彭博新聞更進一步表示蘋果接下來計畫先在Apple Watch產品採用自行設計的顯示面板元件，之後也將擴展到iPhone等產品。

Sony推新款Walkman數位播放機 具新版藍牙LE Audio音訊技術、續航力多5小時

Sony稍早公布兩款以Android作業系統為設計的數位播放機，分別包含定位中高階的Walkman NW-ZX707，以及鎖定主流市場使用的Walkman NW-A300，兩者均加入新版藍牙LE Audio音訊技術。

蘋果計畫2024年開始自製顯示器 以取代三星

集微網消息，據彭博社報道，蘋果計畫最早在2024年開始在移動設備中使用自己的訂製顯示器，以減少對三星和LG等技術合作夥伴的依賴。

PlayStation新春大放送 買PS5抽3.2萬現金券 LINE貼圖限時免費下載

長長的年假與親友相約打Game同樂最過癮，台灣索尼互動娛樂（SIET）迎兔年，宣布即日起推出「玩轉新一年」賀年活動，不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。