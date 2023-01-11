蘋果計畫2024年開始自製顯示器 以取代三星
集微網消息，據彭博社報道，蘋果計畫最早在2024年開始在移動設備中使用自己的訂製顯示器，以減少對三星和LG等技術合作夥伴的依賴。
據知情人士透露，蘋果計畫在明年年底前更換最高端Apple Watch的顯示器。這些屏幕將當前的OLED（有機發光二極管）顯示器升級為microLED技術，最終這種顯示器將被用於其他包括iPhone的移動設備。
消息稱，這些變化是用自產零件全面替代的一部分，這將使蘋果能夠更好地完成其產品的設計和功能。此前蘋果已在Mac電腦中放棄了英特爾公司的芯片，轉而採用內部設計，並計劃在其iPhone的關鍵無線組件中採用自產零件。
此前在2018年就有消息傳出蘋果將設計自己的顯示器的計畫，首先是應用在Apple Watch。這將對手表屏幕的兩個主要供應商三星和LG造成打擊。
據了解，蘋果向microLED顯示器的轉變開始於2014年，當時蘋果收購了開創microLED技術的初創公司LuxVue。
蘋果移動設備向自產零件轉變不止在顯示器，據知情人士透露，蘋果推動將其設備內的芯片替換成內部設計的組件中，將包括在2025年放棄博通的一個關鍵組件，這將給博通造成打擊。
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