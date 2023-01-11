賣了快1年突漲3000！1圖看三星Galaxy Tab平板漲幅 網驚：上市這麼久還漲

《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）去（2022）年10月無預警調漲全iPad系列價格，漲幅從400元至7650元，引起熱議。沒想到2023年才開始不到幾天，眼尖網友發現，三星（Samsung）平板系列也悄悄漲價最高3000元，讓網友推測是否因今年將推出新平板S9而趁勢漲價，直呼「電子產品當房地產賣喔。」

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版表示，上了三星官網才發現，Galaxy Tab S8系列全面調漲2000至3000元，「Tab S7 FE系列也漲價1000元」，戲稱先前入手的人都「買到賺到」？也驚訝「近年來還很少看到手機平板漲價賣的。」《聯合新聞網》也整理三星熱門款平板電腦新舊價格差異圖表讓你一圖了解。

三星熱門平板電腦新舊價格比較。（製圖／聯合新聞網）

2022年3月推出的Galaxy Tab S8 Ultra的鍵盤套裝組從原本的4萬2990元漲至4萬5990元，漲價3000元，S8+和S8不管是Wi-Fi版或5G版都比原本貴2000元；已推出1年4個月的Galaxy Tab S7 FE則貴了1090元，引起網友討論。

2021年9月推出的Galaxy Tab S7 FE已推出1年4個月，也漲了1090元。（翻攝自三星官網）

有網友表示，「還好前年底已入手」、「畢竟要對標某果（指蘋果），價格不能輸人。」、「這有點扯…上市這麼久了還能漲價。」、「（去年）11月買還送鍵盤，現在調貴不值得再入手。」、「是賣太好嗎，還是想削尾盤。」也有人緩頰「平板生命周期很長，這價格還好吧。」並認為大環境的關係不能怪罪三星，「現在3C真的很棒，晚買等漲價。」

三星的Galaxy Tab S8系列悄悄漲2000至3000元，引起網友討論。（翻攝自三星官網）

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