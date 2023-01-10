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蘋果最大改款一年就在2023！外媒曝3場發表會日期 最大咖產品6月登場

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果的WWDC即將登場，外界關注蘋果將發表的新品。（歐新社） 歐新社
蘋果的WWDC即將登場，外界關注蘋果將發表的新品。（歐新社） 歐新社

2023年一到，蘋果（Apple）果粉就已期待今年會有什麼新機登場了！外媒爆料，這次蘋果至少會有3次發表會，並推估發表的日期，陸續發表新Mac系列、AR/VR頭戴裝置和iPhone。

蘋果在2022一共發表了3場發表會，以台灣時間依序為3月9日凌晨的春季發表會、6月7日凌晨起的蘋果年度開發者大會、WWDC 2022、9月8日凌晨的秋季發表會，以及10月18日深夜無預警在官網發布iPad 10及M2晶片iPad Pro。《Macworld》報導，今（2023）年蘋果發表會也如往常一樣至少會有3場活動，並整理出相關時程及發表機種。

★2023年蘋果春季發表會

推估日期：2023年3月7日或3月14日

推出產品：可能會有新的HomePod、M2版Mac mini、14吋和16吋的M2版Pro MacBook Pro、2年未出的Mac Pro、iMac Pro、M2版24吋iMac。

蘋果在2022年3月的秋季發表會意外推出綠色款iPhone 13及松嶺青色的iPhone 13 Pro系列。（翻攝自蘋果YouTube）
蘋果在2022年3月的秋季發表會意外推出綠色款iPhone 13及松嶺青色的iPhone 13 Pro系列。（翻攝自蘋果YouTube）

★2023年蘋果年度開發者大會（WWDC 2023）

推估日期：2023年6月5日或6月9日

推出產品：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 17，也有機會公開AR/VR頭戴裝置，但會拖到9月才開賣。

2022年的蘋果年度開發者大會，最大亮點為新MacBook Air和新版13吋MacBook Pro登場，兩款新筆電都搭載蘋果自行研發的M2晶片。（歐新社） 歐新社
2022年的蘋果年度開發者大會，最大亮點為新MacBook Air和新版13吋MacBook Pro登場，兩款新筆電都搭載蘋果自行研發的M2晶片。（歐新社） 歐新社

★2023年蘋果秋季發表會

推估日期：2023年9月5日或9月6日或9月12日

推出產品：iPhone 15、Apple Watch 9，也有可能以「one more thing（還有一件事）」暗示的方式推出AR/VR頭戴裝置。

蘋果2022年以「Far Out」為題舉辦秋季發表會。（翻攝自蘋果）
蘋果2022年以「Far Out」為題舉辦秋季發表會。（翻攝自蘋果）

★2023年10月活動

推估日期：不一定會發生，但蘋果曾在下列年份舉辦過活動：2021年10月18日、2020年10月12日、2018年10月30日、2016年10月27日、2014年10月16日、2013 年10月22日、2012年10月23日、2011年10月4日。

推出產品：若真有發表會等活動，新款Mac和iPad會在此時登場。

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