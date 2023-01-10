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蘋果傳新Mac Pro仍維持一樣外觀 iPhone 15全面換上Type-C

聯合新聞網／ 楊又肇

除了透露蘋果可能最快在今年第一季公布混合實鏡頭戴裝置，彭博新聞記者Mark Gurman更針對蘋果今年準備更新產品做了「整理」。

其中，蘋果傳聞許久的新款Mac Pro，將會在今年內公布，但外觀將會維持與2019年推出版本相同，亦即不會因為換成Arm架構設計的Apple Silicon處理器，而換上全新、更小的機身設計。

至於會維持相同機身設計，或許還是基於處理器散熱等考量，但具體細節可能還是以蘋果公布為準。

除了Mac Pro，蘋果更計畫在今年春季發表會上公布採用M2 Pro、M2 Max設計的新款14吋及16吋MacBook Pro，但市場同樣有傳聞的新款iMac Pro可能不會在今年內推出，而換上M3處理器的新款24吋iMac，則有可能會選在2023年下半年，或是2024年上半年問世。

其他部分，則包含蘋果可能會在今年推出15吋MacBook Air，另外也可能會先公布更新款12吋版本。

而Mark Gurman更預期今年將推出的新款iPhone，將維持與去年推出的iPhone 14系列採相同規格配置，但全系列機種可能都會換上USB-C連接埠與動態島 (Dynamic Island)介面，Pro規格以上機種更可能以鈦合金打造手機框體。

另外，包含iPad mini、iPad Air、iPad則都只是硬體規格上的更新，外觀並未作明顯改變。至於iPad Pro系列則會在2024年上半年以前更新，並且推出全面採用OLED顯示面板規格。

在Apple Watch、AirPods、Apple TV產品部分，今年可能也不會有明顯改變，有可能只是針對處理器規格作升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Pro iPhone 15 Type-C

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