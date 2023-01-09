你在哭什麼全知道！這款寶寶監視器 可以告知爸媽Baby「為何在哭」

不少爸媽為了守護新生兒安全，都會在嬰兒床與家中安裝寶寶監視器，以方便觀看寶寶的一舉一動，並在寶寶哭的第一時間可以查看他們的需求。而現在有科技公司推出一款AI寶寶監視器，不僅會通知父母在哭，更會告訴爸媽寶寶可能因為什麼原因哭泣。

根據《 Screen Rant》報導，對很多新手爸媽來講，寶寶監視器有助於讓他們接受到寶寶的第一需求。通常寶寶哭是一種生存本能，不過要理解寶寶為什麼哭卻不是那麼容易，隨著相處時間變多，爸媽可能可以透過觀察嬰兒哭聲與搭配時間，理解寶寶可能是因為肚子餓或想睡覺在哭。

不過對很多新手爸媽來講，這是一個漫長且疲憊的互相理解的過程，也因此常常會睡不飽。由於觀察到這項照顧需求，便有科技公司透過演算法的設計，利用聲音設計出一款新型寶寶監視器，協助爸媽理解寶寶想表達什麼。

跟傳統監視器不同，這款監視器Q-bear只會關注嬰兒的哭聲，並確認他們四種基本需求：挑剔、想睡、肚子餓或換尿布，它也可以偵測生理疼痛的狀況。Q-bear會透過分析嬰兒哭聲後，跟爸媽解釋並提供建議，消除語言障礙。

Q-bear背後的設計原理透過搜集10,000個嬰兒哭聲數據，訓練AI學習寶寶的哭聲，並透過18個深度學習的模型處理演算法，讓它能準確檢測嬰兒哭聲背後的原因。只要寶寶監視器對父母說明得越多，機器就會越敏銳，據這間公司的數據表示，這款嬰兒寶寶監視器的準確度高達95％。

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