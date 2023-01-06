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Panasonic推出加入相位對焦系統的Lumix S5 II及衍生機種Lumix S5 IIx

聯合新聞網／ 楊又肇

在CES 2023展前活動開始前，Panasonic正式揭曉新款無反全片幅相機，分別為Lumix S5 II，以及衍生機種Lumix S5 IIx，兩者均加入混合相位對焦系統，藉此對應更快拍攝及錄影對焦表現。

兩款相機都會採用2420萬畫素感光元件，新增加的相位對焦系統，則是採用315組對比對焦點，以及779組相位偵測自動對焦點，並且支援雙原生ISO感光範圍，介於ISO 100-51200之間，擴展模式下可對應ISO 50-204800，新款L2影像引擎則可對應2倍處理效率提升。

機身則搭載名為Active IS的防震系統，將可自動識別行走時拍攝影片的震幅，搭配特定鏡頭組更可發揮2倍以上的防震效果。儲存媒介則是透過兩組可對應UHS-II SD的記憶卡插槽，另外也內建micro HDMI，以及USB 3.2 Gen 2連接埠。

至於在拍攝表現部分，兩款新機在拍攝RAW檔情況下，機械快門約可對應每秒7張連拍，而電子快門則可對應每秒30張左右，相比前一款機種有明顯改善，但此次新機重點應該還是在動態錄影功能。

兩款新機相比前一代機種均移除單段錄影時間最多只有30分鐘的長度限制，主要在於機身增加更多散熱機制，並且能對應錄製4K 60fps，或是以10位元色深紀錄4K 30fps影片，另外也都對應Panasonic V-Log (V-Gamut)錄影格式，藉此對應超過14階的色彩動態範圍。

衍生機種Lumix S5 IIx，相較標準機種Lumix S5 II多了則直接將拍攝內容透過USB-C傳輸紀錄功能，意味使用者能直接將影片存放在外接儲存設備，或是透過USB-C連接直播畫面，兩者在外觀上也有明顯不同，例如Lumix S5 IIx機身字樣都是以黑底呈現。

紀錄格式則支援All-I、ProRes 422 HQ與ProRes 422，並且能以10位元色深形式保存，格式則包含5.8K畫質、17:9顯示比例，最高以每秒25張畫格形式，或是解析度為4096 x 2160的C4K格式，其中以APS-C片幅形式進行裁切，並且以每秒60畫格形式紀錄。而Lumix S5 IIx可直接輸出12位元色深、5.9K畫質、16:9顯示比例及每秒30張畫格的ProRes RAW影片。

建議售價方面，Lumix S5 II單機身將以1999.99美元價格銷售，預計會在1月底進入市場，而Lumix S5 IIx則要等到5月才會開放銷售，單機身建議售價則是2199.99美元，而三月則會推出新款Lumix S 14-28mm F4-5.6微距鏡，建議售價則是799.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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