Sony打造無障礙控制器Project Leonardo 讓更多玩家平等享受遊戲

如同微軟、羅技過去都曾針對肢體活動不便的玩家打造無障礙控制器，Sony在CES 2023期間也宣布將推出以Project Leonardo為稱的無障礙控制器設計。

相比微軟採用設計是以方塊形式組成，Sony提出的Project Leonardo則是採用圓形外觀打造，同樣也能透過模組化形式，依照使用需求組合，並且可透過軟體定義方式改變操作模式。

而Project Leonardo除了能單組獨立使用，亦可以兩組，或是額外加上DualSense控制器組成更多操作可能性，藉此滿足不同身障者的使用需求。

目前Project Leonardo仍為開發階段產品，接下來仍會持續透過社群反饋意見進行調整，因此也會有外觀大幅改變的可能性。

除了宣布推出Project Leonardo無障礙控制器設計，Sony也宣布目前全球地區的PlayStation 5累積出貨量已經正式超過3000萬台，並且將持續與供應鏈合作，讓更多想要取得PlayStation 5的玩家可以順利購得。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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