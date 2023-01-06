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高山滑雪也要注意血氧！美國主播靠Apple Watch血氧偵測救了兒子一命

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：AppleInsider
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近年來因疫情影響，快樂缺氧、隱形缺氧疫情開始成為我們生活會關注的健康情形之一，但是血氧偵測的功能不只有在染疫時才需要注意。近日美國加州聖地牙哥（San Diego）CBS 8新聞台主播 Marcella Lee 在播報台上告訴觀眾，最近她與家人在科羅拉多州度假滑雪，就是憑藉 Apple Watch 的血氧偵測救了她兒子一命。

Marcella Lee 主播表示，全家人以前曾經常滑雪，對科羅拉多州也很熟悉，但這次旅行仍然遇到了高山症不適的狀況。一家人一開始有吃了止痛藥，也大量喝水保持水分，認為應該過幾天就能適應。

然而在星期五上午，Marcella Lee 的 16 歲大兒子說他身體不舒服，無法滑雪。當天晚上，她關心兒子狀況時，發現嘴唇和指尖都有發紫狀態。然而由於當時天很黑、時間也晚了，Marcella 無法確認自己注意到的發紫情況是不是真的。這時她突然想到自己配戴的 Apple Watch 有血氧偵測功能，於是讓把錶戴在兒子手上，倒數偵測完成後，血氧濃度跳出令人恐懼的 66%。

Marcella Lee 上網搜尋發現耶魯大學醫學院建議，如果「血氧濃度下降到 88% 或更低，應立即尋求醫療救助」。

於是 Marcella Lee 趕緊帶著兒子去當地急診室，醫院設備驗出的血氧濃度也只有 67%，並且診斷出罹患 HAPE 高海拔肺水腫；所幸經過治療，孩子很快就康復了。

這位女主播表示，自己曾詢問當地醫療團隊說以他兒子 66% 血氧濃度如果撐到隔天早上才去就會發生什麼事？醫療團隊回應，如果血氧持續維持在 66%，那麼孩子很可能會陷入昏迷狀態。

過去有關 Apple Watch 幫助緊急救援的消息其實不少，心跳偵測功能、車禍偵測功能都曾傳出救人一命的新聞報導。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

兒子 主播 團隊

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