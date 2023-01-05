三星更新Freestyle智慧微型投影機 加入投影畫面拼接功能、推出更多周邊配件

三星此次在展前悄悄展示外觀與去年推出款式幾乎相同，名稱也維持叫作Freestyle的智慧微型投影機，但是功能上增加支援包含微軟Xbox Cloud Gaming、NVIDIA GeForce NOW與亞馬遜的Luna在內串流遊戲服務，另外也增加名為「邊緣融合」 (Edge Blending)的功能，讓使用者能將兩台Freestyle投影畫面「拼接」。

這樣的更新，意味Freestyle將能對應更豐富的娛樂應用體驗，同時也能活用「邊緣融合」功能，將兩組Freestyle投影畫面組成21:9或16:15顯示比例畫面，藉此配合內建功能進行更多互動體驗。

不過，目前無法確認先前已經推出機種是否能透過軟體更新取得新版「邊緣融合」功能，或是僅是新機限定使用功能。

另一方面，三星此次也在現場展示諸多對應Freestyle的周邊配件，其中包含與露營品牌Helinox合作的收納攜行包，另外也也包含西普森家庭、精靈寶可夢等主題合作收納配件，其他也包含可固定Freestyle的立架，以及可連接在Freestyle上使用的燈泡配件。

目前三星尚未公布新版Freestyle具體售價與上市時間，但如果未來進一步推廣藉由雙機拼接不同顯示比例畫面的使用體驗，或許有可能會加入雙機組合銷售方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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