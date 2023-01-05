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宏碁更新新款Nitro、Aspire及Predator系列筆電 同樣推出18吋機種

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著Intel、NVIDIA解禁新款處理器與顯示卡消息，宏碁隨即公布新款Nitro系列、Aspire系列，以及Predator系列筆電機種。

其中，在新款Predator系列筆電機種，分別推出Predator Helios 16、Predator Helios 18，兩者均換上Intel第13代Core HX系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，其中16吋機種搭載對應165Hz或240Hz畫面更新率的友達mini LED顯示面板，18吋機種則可最高搭載對應250Hz畫面更新率，同樣由友達提供的mini LED顯示面板。

而新款Nitro系列遊戲筆電，同樣換上Intel第13代Core系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，螢幕規格則區分16吋與17.3吋規格，分別對應不同解析度，記憶體最高可搭載32GB DDR5 4800Hz規格，儲存容量則可對應2TB規格，散熱系統則採雙風扇，並且在筆電側面、後方配置總計4組風扇，藉此將筆電內部熱氣更快抽離。

至於此次更新的Aspire系列，則是推出新款Aspire S AIO裝置，區分27吋與32吋螢幕規格，配置Intel第13代Core系列處理器，並且可選擇使用Intel Iris顯示設計或Intel Arc-A系列顯示卡。

新款Aspire 5系列筆電，則是換上Intel第13代Core系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，Aspire 3系列筆電則採用Intel新款Core i3-N系列處理器。

其他配件方面，宏碁此次分別更新Predator X45、X27U兩款遊戲螢幕，另外則是推出搭載Google Assistant數位助理服務、具備IPX5等級防水與LED點狀燈號，並且支援DTS Sound聲音技術的Halo Swing Smart Speaker。

Predator Helios 16建議售價從1649.99美元起跳，預計2月會先在歐洲、中國市場推出，Predator Helios 18建議售價則從1699美元起跳，同樣會在今年2月先於歐洲、中國市場銷售。

新款Nitro系列遊戲筆電建議售價則從1199.99美元起跳，預計換在今年5月進入市場，新款Aspire S AIO裝置建議售價從1199.99美元起跳，預計今年第一季就會先進入美國市場銷售，至於新款Aspire 3系列筆電建議售價從499美元起跳，預計在今年1月率先進入歐洲市場，Aspire 5系列筆電建議售價則從549.99美元起跳，預計從今年3月陸續進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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