邊工作邊騎車健身！宏碁推多功能工作桌 還能透過app追蹤、記錄訓練結果

宏碁在此次CES 2023展前宣布推出鎖定居家辦公，同時兼顧運動需求的多功能工作桌-eKinekt Bike Desk。

其中，使用者必須透過雙腳踩動踏板，才能讓工作桌進行發電，藉此讓放在桌上的筆電等裝置可以順利供電，如此即可在工作同時兼顧身體訓練。

而除了在工作模式下僅需輕踩踏板即可發電，宏碁此款工作桌還能調整為運動訓練模式，必須花費更大力道才能順利採動踏板，藉此鍛鍊身體心肺能力。

在一般情況下，一小時內以60 RPM轉速踩動踏板約可產生75W發電量，基本上已經足夠對應多數筆電充電使用需求。

同時，所有踩動踏板的運動紀錄都能透過eKinekt Bike Desk專屬app連動，讓使用者能方便追蹤個人居家工作時的健身狀況。

此外，宏碁更強調eKinekt Bike Desk多功能工作桌相當環保，本身大部分零件是以回收塑膠材質製作，同時更說明經常透過此多功能工作桌同時進行健身、工作，實際上也能節省許多居家用電。

eKinekt Bike Desk多功能工作桌將會今年在4月率先在台灣市場推出，建議售價為新台幣29000元，預計6月會在歐洲、北美市場上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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