方向鍵變全觸控！Dell打造全新Concept Nyx概念遊戲控制手把 加入更多手勢操作互動
針對去年以Alienware品牌提出名為Concept Nyx的跨螢幕遊戲串流遊玩應用概念，Dell在此次CES 2023宣布推出新款概念性控制手把。
此款控制手把乍看之下，與一般遊戲控制手把沒有太大差別，但是將常見的方向鍵改為全觸控設計，底部則維持採用兩組類比搖桿，而控制手把底部內側還額外搭載兩組按鍵，藉此增加控制功能。
另外，控制手把底部更搭載兩組用於快速調整設定的滾輪，並且在頂部扳機按鍵加入電容式觸控感應功能，讓使用者能透過手指滑動方式對應不同操作功能。
從Concept Nyx的控制手把設計來看，可以猜測Dell希望在既有控制手把加入更多創新設計，但以目前絕大部分遊戲都已經對應相近的控制手把操作體驗 (大概不脫離Xbox或PlayStation控制手把形式設計)，或許可能會有點難說服眾多玩家改變既有使用方式。
不過，從Steam Deck其實也加入左右觸控板介面，或許Concept Nyx的控制手把設計還是可以帶來一些改變？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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